مليون درهم مبيعات «هواوي» الافتراضية خلال نصف ساعة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، أمس، عن نجاح اليوم الأول من حدثها التفاعلي عبر الإنترنت HUAWEI MEGA LIVE SALE الذي حقق إجمالي مبيعات بقيمة 1,050,000 خلال أول 30 دقيقة فقط.

شهد الحدث عروضاً هائلة على مجموعة منتجات هواوي الواسعة، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية وأجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية والمزيد.

شهد أول أيام الحدث الرقمي الذي أقيم يوم 25 نوفمبر على قناة Huawei Arabia YouTube وصفحة HUAWEI Mobile AE Facebook، آلاف المشاهدين عبر الإنترنت مع تجاوز عدد التعليقات. شهد الحدث عبر الإنترنت أيضاً بدء الطلب المسبق الأحدث الهواتف الرائدة من العلامة التجارية، هاتف HUAWEI Mate 40 Pro، وسيستمر الحدث الرقمي التفاعلي يوم الخميس 26 نوفمبر.

«أصبحت أحداث البيع المباشر اليوم شائعة بشكل متزايد في دولة الإمارات العربية المتحدة نظراً للوضع الحالي، حيث يميل المستهلكون أكثر نحو التجارة الإلكترونية واستخدام المنصات الرقمية.

يُظهر نجاح HUAWEI MEGA LIVE SALE وتكراراته السابقة التزام هواوي بتقديم الأفضل لمستخدمينا بأكثر الطرق ابتكاراً. لم نقم بتوسيع نطاق أحداثنا فحسب، بل استخدمنا أيضاً هذه المنصة لتوسيع مجموعة منتجاتنا وعروضنا، وقمنا بإضافة المزيد من المنتجات خلال هذا الإصدار للحصول على تجربة مستخدم متصلة سلسة». قال كيث لي مدير البلد - مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين - الإمارات العربية المتحدة:

«شهد الحدث عروضاً هائلة على مجموعة منتجات هواوي الواسعة من المنتجات الرئيسية. تضمنت العروض خصومات وصفقات حزم مثيرة، بالإضافة إلى تخفيضات خاطفة ضخمة وفرص للفوز بمنتجات هواوي المختلفة من خلال سحوبات الحظ».

يأتي توسيع محفظة هواوي كجزء من «1 + 8 + N» استراتيجيتها لحياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي، حيث: «1» يمثل الهواتف المحمولة؛ «8» يمثل الأجهزة اللوحية وأجهزة الحواسيب وأجهزة الواقع الافتراضي والأجهزة القابلة للارتداء والشاشات الذكية وأجهزة الصوت ووحدات الرأس، و «N» تمثل أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) في كل مكان.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز