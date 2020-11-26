«المسعود» تبرم اتفاقية توزيع مع «توتال للتسويق الشرق الأوسط»

المصدر: ابوظبي - البيان

أعلن قسم المسعود للإطارات والبطاريات والملحقات التابع لـمجموعة المسعود، وهي إحدى أكبر المؤسسات التجارية في إمارة أبوظبي، عن توقيع اتفاقية استراتيجية جديدة للتوزيع مع «توتال للتسويق الشرق الأوسط»، وهي شركة رائدة في مجال زيوت ومواد التشحيم على مستوى مجلس التعاون الخليجي، تابعة لشركة «توتال» المنتج والمزوّد العالمي للطاقة.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من صلاح أديب، مدير عام «قسم المسعود للإطارات والبطاريات والملحقات»، وكارين سينغ، المدير الإداري لشركة «توتال للتسويق الشرق الأوسط»، بحضور ممثلين آخرين عن كلتا الشركتين.

وبموجب هذه الشراكة، سيقدم «قسم المسعود للإطارات والبطاريات والملحقات» خدماتهِ كموزع رسمي ومعتمد لزيوت ومواد تشحيم السيارات التي تحمل العلامة التجارية «توتال» في كلٍ من أبوظبي والعين. وتكتسب هذه الخطوة أهميةً استراتيجية في هذه المرحلة.

حيث يسعى الطرفان لتبادل خبراتهما في سبيل تعزيز حضورهما في قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في دولة الإمارات. كما سيساهم التعاون الثنائي في مجال التوزيع في تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين والتي بدأت قبل أكثر من عقدين من الزمن.

وتسعى «توتال للتسويق الشرق الأوسط»، من خلال هذه الاتفاقية، إلى تعزيز مرافقها لتغيير زيوت السيارات في الدولة، وترسيخ مكانتها الرائدة وتوسيع نطاق حضورها في الأسواق المحلية. كما سيتمكن العملاء عبر هذه الشراكة الثنائية من الحصول على خدمات متميزة وتجربة سلسة من خلال تسهيل الوصول إلى مرافق زيوت السيارات عالية الجودة.

وقال صلاح أديب، مدير عام «المسعود للإطارات والبطاريات والملحقات»: «يسرنا أن نعزز شراكتنا مع «توتال للتسويق الشرق الأوسط» والتي استمرت على مدى أكثر من عقدين، جسدت خلالها «توتال الشرق الأوسط» أحد أبرز شركائنا الجديرين بالثقة. وسنواصل التزامنا بتوفير المنتجات والخدمات بأعلى معايير الجودة لترسيخ المكانة المرموقة لعلامتنا التجارية، وتعزيز ثقة عملائنا الكرام».

بدورها، قالت كارين سينغ، المدير الإداري لشركة «توتال للتسويق الشرق الأوسط»: لقد تمكنا من ترسيخ حضورنا في مجال زيوت التشحيم بدولة الإمارات من خلال شراكتنا مع «المسعود للإطارات والبطاريات والملحقات». وتتضمن استراتيجيتنا لتحقيق هذه الغاية اتخاذ عددٍ من المبادرات، من أهمها تعزيز طواقم عملنا لخدمات المبيعات والدعم، وتوسيع نطاق شبكتنا لنكون أقرب إلى عملائنا. وتعتبر «المسعود» شريكاً رئيسياً وخياراً مثالياً بحكم خبرتها الرائدة ومعرفتها الواسعة في المجال، والتي تمتد على مدار سنواتٍ طويلة من التميز في خدمات ما بعد البيع وضمان الجودة.

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