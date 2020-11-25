«سَفِلز»: 2.3 مليار دولار تمويلات شركات «علوم الحياة» بنهاية أغسطس

المصدر: دبي-البيان

أصدرت شركة سَفِلز، المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، بحثاً جديداً يحدد مستويات الطلب العالمي المحتملة على المخابر والمساحات المكتبية المرتبطة بقطاع علوم الحياة.

وذلك ضمن إطار تقريرها الخاص بالتأثيرات العالمية.

ويسلط البحث الضوء على مدى ارتفاع مستويات تمويلات رأس المال الاستثماري للشركات المتخصصة بعلوم الحياة، والتي وصلت قيمتها إلى 2.3 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، ما يمثل 1.2% من إجمالي قيمة رأس المال الاستثماري العالمي، وارتفاعاً عن متوسطها السنوي البالغ 0.6% خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وبهدف مناقشة البحث الجديد بشكل أعمق، استضافت سَفِلز ندوةً عبر الإنترنت لتسليط الضوء على ارتفاع مستويات الطلب مؤخراً على شركات علوم الحياة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وتمحورت الندوة التي أقيمت تحت عنوان «علوم الحياة - فقاعةٌ أم ازدهار عقاري في منطقة الشرق الأوسط» حول اهتمام المستثمرين بتنويع محافظهم الاستثمارية للاستفادة من الارتفاع المحتمل لمستويات الطلب من جانب الشركات المتخصصة بعلوم الحياة.

ومن أجل بلورة فهم أفضل حول تنامي هذا التوجه مؤخراً، ووجهت سَفِلز الدعوة إلى مجموعة من خبراء قطاعي العقارات وعلوم الحياة في المنطقة من بينهم بولا وولش، مديرة شؤون الخدمات المؤسسية الدولية لدى سَفِلز؛ ومروان عبدالعزيز جناحي، مدير عام مجمع دبي للعلوم؛ وسينك بيلدير، مدير أول مشاريع في شركة ميدترونيك؛ وغراهام ماكغريغور، مدير في قسم المشاريع في شركة سَفِلز.

وأدار الندوة ستيفن لانغ، مدير الأبحاث لدى سَفِلز، والذي ناقش مع المتحاورين العوامل والتوجهات الرئيسية الناشئة عن الأسواق العالمية في القطاع العقاري، والتي يعززها انتشار الجائحة.

واستناداً إلى البيانات والتحليلات التي قدمتها سَفِلز، نوّه لانغ إلى الزيادة الكبيرة في مستويات الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير في قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية العالمي. كما توجه المستثمرون أيضاً للاهتمام بإدراك وفهم كيفية تعامل شاغلي العقارات والشركات مع «الواقع الجديد» من ناحيتي الموقع والتجهيزات.

وقال ستيفن لانغ: «شهدت الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2019 زيادًة كبيرةً في متوسط الاستثمارات السنوية بشركات إنتاج اللقاحات في معظم الدول بالمقارنة مع الأعوام الخمسة التي سبقتها، ولكنه من غير المستغرب أن تتجاوز قيمة هذه الاستثمارات ذلك المتوسط خلال الأشهر الثمانية الماضية من عام 2020 نتيجةً لاتساع نطاق حالة الطوارئ الناجمة عن الجائحة.

ويؤدي النمو المتسارع للشركات الأصغر حجماً والمرتبطة بإنتاج اللقاحات، والتي تتجه لتصبح المتلقي الأبرز لتمويلات رؤوس الأموال الاستثمارية، إلى مزيد من التفاؤل بشأن تطوير بيئة عمل أفضل لقطاع علوم الحياة، والذي يستقطب بدوره الشركات العالمية الأكبر حجماً، كما يسهم في تعزيز مستويات الطلب في القطاع العقاري على المساحات المكتبية والمساحات المتخصصة بالمختبرات».

وقالت بولا وولش، مديرة شؤون الخدمات المؤسسية الدولية لدى سَفِلز: «من السابق لأوانه تحديد التأثير على الطلب بسبب جائحة كوفيد-19 على وجه التحديد. وعلى الرغم من ذلك، شهدنا نمواً ملحوظاً في مستويات الاهتمام بقطاع علوم الحياة بشكل عام خلال 12 إلى 18 شهراً الماضية من جانب الشركات الجديدة التي تتطلع إلى دخول السوق، وكذلك الشركات القائمة التي تخطط لتوسيع نطاق عملياتها.

وتشكل الولايات المتحدة وأوروبا المقرين الرئيسيين لمعظم عملائنا المتخصصين بقطاع علوم الحياة. وبرأينا، تتجه أنظار هذه الشركات إلى منطقة الشرق الأوسط باعتبارها موقعاً مركزياً يتيح سهولة الوصول إلى أسواق الهند ومنطقة المحيط الهادئ، فضلاً عن كونها توفر ظروفاً وبيئةً ملائمةً لمزاولة الأعمال».

قامت سَفِلز بتحليل تمويلات رأس المال الاستثماري الذي جمعته الشركات المتخصصة باللقاحات حسب الدولة، والمتوسط السنوي للأموال التي تتدفق إلى المقرات الرئيسية لشركات اللقاحات بحسب الدولة، وخلال ثلاث فترات زمنية، بما في ذلك الأشهر الثمانية الماضية. وشهدت المملكة المتحدة وسويسرا نمواً قوياً في هذه التمويلات خلال الفترة بين عامي 2015 و2019 بالمقارنة مع الأعوام الخمسة التي سبقتها.

وبلغت نسبة النمو في المملكة المتحدة 106%، في حين حققت سويسرا نمواً بنسبة 39%؛ ما يعزز حضورهما في المجالات المرتبطة بإنتاج اللقاحات ويؤهلهما لتحقيق مزيد من النمو وفقاً لشركة سَفِلز. ومنذ تفشي جائحة كوفيد-19، شهدت المملكة المتحدة تسارعاً كبيراً في الأنشطة المرتبطة بتطوير اللقاحات، حيث تم إنشاء مركز جديد لتصنيع اللقاحات والابتكار في مجمع هارويل للعلوم والابتكار بمقاطعة أوكسفوردشاير، ليتم استكماله بحلول الربع الأخير من عام 2021.

ووفقاً لشركة سَفِلز، تشكل الولايات المتحدة وألمانيا المتلقي الأكبر لاستثمارات رأس المال الخاصة بشركات تطوير وتصنيع اللقاحات، بينما شهدت دول أخرى مثل كندا وفرنسا نمواً كبيراً في هذه الاستثمارات خلال عام 2020 بالمقارنة مع الأعوام الخمسة التي سبقته.

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