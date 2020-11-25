«خدمة» تسجل 7 ملايين ساعة عمل آمنة في عام 2020

المصدر: أبو ظبي- البيان

حققت «خدمة»، إحدى شركات إدارة وصيانة المرافق، إنجازاً تمثل في تسجيل 7 ملايين ساعة من العمل بدون أي حوادث أو إصابات في طاقم العمل، وذلك طيلة عام 2020.

ويشمل هذا السجل المميز على 2,4 مليون ساعة خلال موسم صيف 2020.

وقال ماهر الأغبر، المدير التنفيذي لشركة «خدمة»: هذا الإنجاز يؤكد على التزامنا الكامل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع موظفينا وعمالنا في مختلف أقسام التشغيل. وخلال الأعوام الماضية، أطلقت شركة «خدمة» العديد من برامج السلامة والتدريب، بالإضافة إلى جلسات وحملات توعوية التي مكّنت الشركة من توفير بيئة عمل وعيش سليمة وآمنة في مختلف المشاريع التي نديرها أو نقوم بصيانتها.

وأضاف: الامتثال لقواعد وأسس السلامة المحلية والدولية وكذلك تقديم التدريبات المناسبة وتطبيق أنظمة إدارة السلامة للحدّ من المخاطر الحالية واستشراف المخاطر المحتملة، لعب دوراً كبيراً في تحقيق هذا الإنجاز.

في المقابل، كان لمساهمة الجهود الكبيرة والاستباقية للموظفين من ضمنهم فريق الصحة والسلامة والجودة والبيئة والمدربين في الشركة أثر بالغ في الوصول لهذه النتيجة المميزة. ويعمل في شركة «خدمة» حالياً أكثر من 3,200 موظف، يقدمون خدمات لأكثر من 80 مشروعاً في الإمارات والسعودية.

وقامت شركة «خدمة» منذ عامين بتوسيع برامج السلامة والتدريب في الشركة من خلال إطلاق مبادرة «آي سي، آي فيكس» التي تشجع جميع الموظفين والعاملين في كافة المستويات على الإحساس بالمسؤولية والمبادرة عند مواجهة أي مشكلة متعلقة بالصحة والسلامة. ومن المبادرات الأخرى للشركة حملة «بيت ذا هيت».

حيث خضع الموظفون لتدريبات معمقة ومكثفة حول قواعد وإرشادات حكومة الإمارات المتعلقة بالاستراحة خلال فترات العمل، كما تعرفوا على كيفية إيلاء الانتباه المناسب والعناية اللازمة للعمال الذين يعملون في المناطق الخارجية للمجمعات التي نتولى إدارتها.

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