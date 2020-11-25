«فياترس» تدشن علامتها التجارية الأولى من نوعها في العالم بعد اندماجها مع «ميلان» و«أبجون»

المصدر: دبي – البيان

أُعلن اليوم إطلاق شركة «فياترس»، المُدرجة في بورصة ناسداك، بعد عملية اندماج ناجحة شملت كُلّاً من شركة ميلان وأبجون سابقاً أحد أقسام شركة «بي فايزر».

ونتيجة لاندماج هاتين الشركتين، ستحظى «فياترس» برصيد واسع من الخبرات والإمكانات في مجالات العلوم والتصنيع والتوزيع، وذلك من خلال باقة من القدرات التنظيمية والطبية والتجارية العالمية الموثوقة التي ستُتيح لها القدرة على توفير رعاية صحية عالية الجودة للمرضى في أكثر من 165 دولة حول العالم.

وتُجسّد «فياترس» نوعاً جديداً من شركات الرعاية الصحية العالمية التي تهدف إلى تمكين الأشخاص حول العالم من العيش بصحة أفضل في كل مراحل حياتهم، وذلك من خلال تعزيز إمكانية وصولهم إلى الأدوية في كل مكان ومهما اختلفت الظروف.

كما تسعى الشركة إلى تطوير العمليات المسؤولة والمستدامة وأنشطة الابتكار الموجهة لتحسين صحة المرضى والارتقاء برصيدها من الخبرات وتوفير أوسع مجموعة ممكنة من المنتجات والخدمات الصحية لأكبر عدد ممكن من الأشخاص.

قال روبرت جيه كوري، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة «فياترس»: «نحتفل اليوم بإطلاق «فياترس»، والتي تُمثل ثمرة جهود حثيثة استمرت على مدار عشر سنوات بهدف بناء شركة عالمية تتمتع بالحضور والخبرة اللازمين لتعزيز مستويات وصول المرضى حول العالم إلى الأدوية وأنظمة الرعاية الصحية العالية الجودة. كما أؤكد ثقتي الكاملة بالفرص الماثلة أمامنا والقيمة التي نتوقع أن تعود بها شركتنا على كل أصحاب الشأن، بدءاً من المرضى والموظفين وصولاً إلى العملاء والمساهمين».

وتبقى «فياترس» ملتزمة بإعادة قيمة رأس المال إلى المساهمين فيها إلى جانب توزيع أرباح تقديرية لا تقل عن 25% من التدفقات النقدية الحرة، وذلك بناءً على التدفقات النقدية التشغيلية مُستثنى منها النفقات الرأسمالية وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة عموماً في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستبدأ اعتباراً من نهاية الربع الأول من بدء عمليات Viatris، مع إمكانية زيادة الأرباح الموزعة في مرحلة لاحقة.

وتؤكد الشركة أيضاً تمسّكها بخفض مديونيتها لتحقق مستوى مديونية إلى قيمتها السوقية بمعدل 2.5 ضعف مع مرور الوقت، إلى جانب التزامها بالحفاظ على تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية.

وتُوظّف Viatris حوالي 45 ألف شخص، وتتخذ من الولايات المتحدة مقرّاً لها، كما تمتلك مراكز عالمية في كُلّ من بيتسبرغ، وشنغهاي، وحيدر أباد في الهند. وتضم المنتجات الصحية العالمية للشركة أكثر من 1400 من المُركّبات الدوائية المعتمدة في العديد من المجالات العلاجية الرئيسية.

ومن جانبه، قال مايكل جوتلر، الرئيس التنفيذي لشركة «فياترس»: «نستهل رحلتنا مدعّمين بفريق إداري من ذوي الخبرات المتنوعة، ووضع مالي قوي، وبنية هيكلية عالمية ممتازة. ونعمل يداً بيد على تطوير ثقافة شمولية تفاعلية قائمة على الأداء، توحدنا جميعاً من خلال رسالة Viatris الرامية إلى تمكين الأشخاص حول العالم من العيش بصحة أفضل في كل مراحل حياتهم».

يذكر أنّه جرى الإعلان عن اندماج شركتي ميلان وأبجون في 29 يوليو 2019، بينما حصلت عملية الاندماج على التصاريح التنظيمية النهائية بتاريخ 30 أكتوبر 2020. وبدأت «فياترس» عمليات التداول الاعتيادية على بورصة ناسداك تحت الرمز VTRS، وذلك مع انطلاق يوم التداول في 17 نوفمبر 2020، أول أيام التداول الكاملة بعد الإغلاق.

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