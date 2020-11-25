نون تحتفل بالجمعة الصفراء في سماء الرياض وبرجي أدنوك وخليفة وسوق أبوظبي العالمي

المصدر: دبي - البيان

بعروض جوية وإضاءات وأنوار على الأبراج والمباني الأشهر في العالم العربي، أعلنت نون عن انطلاق عروض الجمعة الصفراء الأكبر هذا العام! وذلك من خلال تلوين سماء ومباني الرياض باللون الأصفر.

في ظهر يوم الـ 23 نوفمبر حلّقت طائرة مروحية في سماء العاصمة السعودية الرياض، حاملة معها علماً ضخماً يصل حجمه إلى 72 قدماً، والعلم يحمل رسالة نون في الجمعة الصفراء «عروضنا وصلت السماء»، العرض الذي أبهر السعوديين في شوارع الرياض مما جعلهم يلجأون إلى مواقع التواصل الاجتماعي ويعبرون عن مدى إعجابهم بالمشهد.

وفي المساء انتقل العرض إلى الإمارات، وأضاء برجي أدنوك في أبوظبي والبرج الأطول في العالم برج خليفة في دبي، بإضاءة صفراء مشعة احتفالاً ببداية عروض الجمعة الصفراء، وفي يوم 27 نوفمبر سينضم المبنى الرئيسي لسوق أبوظبي العالمي، الذي يكتسي باللون الأصفر مع برجي خليفة وأدنوك، بالإضافة إلى المروحية العملاقة التي تعود مجدداً إلى سماء الرياض، وفي كل ليلة من ليالي عرض الجمعة الصفراء سيكون هناك عرض أضواء نون على برج خليفة حتى اختتام العروض في مساء الـ 29 نوفمبر.

ويؤكد هذا الاحتفال المنسق الذي لم يسبق له مثيل على طموح نون في العالم العربي، من خلال تقديم العروض والتخفيضات المذهلة بأمان وسرعة إلى الملايين من العملاء على مدار الأسبوع.

وقالت مايا العياش، من قسم الإدارة الإستراتيجية والنمو الرقمي في نون «عروض الجمعة الصفراء أنشئت من أجل العملاء والأعمال المحلية وهي الآن العروض الأكبر في العالم العربي، ونفخر في نون بما أنجزناه في ثلاث سنوات فقط، ونعلم أنه لم يكن بإمكاننا تحقيق ذلك بدون حب ودعم عملائنا وشركائنا. لأننا منطقة جديرة بالتميز على مستوى العالم ويمكننا تحقيق الكثير من الأشياء التي لا تصدق، فخورة جداً بأنني جزء من هذا الفريق ومتحمسة للقادم!»

عروض نون الأكبر في الجمعة الصفراء بدأت بالفعل، وتستمر حتى ليلة الـ 29 نوفمبر، ويمكن للعملاء الاستفادة من خصم يصل حتى 70% على كل الفئات وتخفيضات ضخمة على الأسعار والكثير من المفاجآت اليومية ومنتجات مجمعة بأسعار مميزة خلال الأسبوع، بالإضافة إلى مميزات عديدة توّفر أكثر على العملاء عند متابعة الطلب تشمّل خصماً حتى 15% مع مصرف الراجحي في السعودية وفيزا في الإمارات ومصر.

تأتي العروض هذا العام في وقت تعتبر فيه السلامة الشغل الشاغل للناس، وخلال نوفمبر سينطلق ما يقارب من 10,000 سيارة صفراء من نون لضمان سرعة التوصيل. وتوفر نون خدمات بلا تلامس بنسبة 100% مع خيارات الدفع المسبق الإلكتروني وخيار التوصيل إلى باب المنزل. ويتم الحفاظ على أعلى مستويات النظافة في جميع مجالات الخدمة، مع تعقيم المرافق والمستودعات بشكل متكرر، ويخضع جميع مناديب التوصيل والموظفين لفحوصات منتظمة لدرجة الحرارة.

تم إطلاق عروض الجمعة الصفراء في نون لأول مرة في عام 2018، وهو حدث التسوق الرائد في الأسواق الرقمية في العالم العربي وفي عام 2019، تجاوزت عروض الجمعة الصفراء في نون يوم الجمعة جميع مبيعات الجمعة الأخرى في المنطقة. تم إنشاء موقع نون لخدمة العالم العربي، وتمكين الشركات المحلية ودعمها بالابتكار والتكنولوجيا والدعم.

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