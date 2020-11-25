10 أيام من الاحتفالات باليوم الوطني في «آي إم جي عالم من المغامرات»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت آي إم جي عالم من المغامرات، أكبر وجهة ترفيهية داخلية في العالم، إطلاقها لعروض مميزة احتفاءً باليوم الوطني التاسع والأربعين في الفترة من 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر 2020.

وتشمل العروض، التي ستستمر 10 أيام والمخصصة للمقيمين في الدولة، تذكرة تشمل ألعاباً وتجارب غير محدودة مع اختيار الزوار بين الحصول على قسيمة طعام مجانية أو تذكرة نوفو سينما. ويمكن التمتع بتذكرة نوفو في أي وقت قبل 31 يناير 2021 وفي أي موقع لنوفو في الإمارات.

وتشمل الاحتفالات هذا العام الأنشطة الوطنية والثقافية التي تعكس التراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال العروض التقليدية والترفيهية، كما تتوفر المأكولات المختلفة في منافذ المأكولات والمشروبات. وسيكون هناك العديد من العروض الحية، وسيتمتع الزوار بساعات من الترفيه لجميع أفراد العائلة تضم ظهور شخصيات أبطال مارفل وكارتون نتورك والديناصورات وشخصيات الزومبي المقيمة في آي إم جي عالم من المغامرات. وتقدم ساحة ألعاب الأركايد مجموعة واسعة من ألعاب الفيديو القديمة والجديدة وأحدث الألعاب التفاعلية.

وإضافة إلى مزيج آي إم جي عالم من المغامرات والتشويق والترفيه الحي والمطاعم وعروض التجزئة الحصرية، التي تناسب جميع الأعمار والأذواق، تم زيادة عدد ألعاب الأطفال مع إضافة حلبة للتزلج على الجليد في منطقة كارتون نتورك. وتفتح الوجهة الترفيهية أبوابها على مدار 365 يوماً، ليتمتع زوارها في تجربة رائعة في كافة فصول السنة.

واتخذت آي إم جي عالم من المغامرات جميع الاحتياطات اللازمة وتدابير السلامة لحماية الزوار والموظفين وفقاً لإرشادات وتوجيهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دبي. وقد قامت بتعقيم الوجهة بالكامل، وستقوم بتنظيف وتعقيم كافة المرافق كل ساعة. وأوقات العمل من الساعة 12:00 ظهراً إلى 10:00 مساءً.

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