«كويكاب» تجمع 5.5 ملايين دولار في جولة تمويلية جديدة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «كويكاب» المتخصصة في خدمات التوصيل عن جولة تمويل جديدة بقيمة 5.5 ملايين دولار بقيادة شركة خدمات التوصيل العالمية دليفري هيرو، وبدعم من مساهميها الاستراتيجيين وهم شركة سيدار موندي وجوبي كابيتال وترانسميد.

وستوظف كويكاب رأس المال الجديد في توسيع بنيتها التحتية المتكاملة للخدمات اللوجستية المدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي تضمن لجميع الشركات الاستفادة من أفضل خدمات التوصيل السريع لعملائها، في إطار سعيها الدائم إلى تقديم أسرع خدمات التوصيل في السوق على الإطلاق.

وتوازياً مع هذه الخطوة، كشفت «كويكاب» عن تعيين إياد كمال، أحد أهم خبراء الخدمات اللوجستية ومدير العمليات السابق في شركة أرامكس، كمستشار استراتيجي في خطوة تعكس التزام الشركة الراسخ بتحقيق رؤيتها وطموحاتها الإقليمية. وفي تعليقه على منصبه الجديد، قال كمال:

«تساهم كويكاب في إحداث نقلة نوعية على مستوى قطاع التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل السريع، كما تتبنّى نموذج عمل فريداً ومبتكراً سيغير بلا شك ملامح ومعايير القطاع كلياً في المنطقة. وتمثل خدمات التوصيل في نفس اليوم مجال التركيز التالي في قطاع الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية، وأنا على ثقة من قدرة كويكاب على اتخاذ كل ما يلزم لتطبيق هذا النموذج على أكمل وجه.

وكشفت كويكاب عن استمرار نمو عملياتها بوتيرة سريعة في الإمارات. وبجانب تعاونها حالياً مع أكثر من 800 علامة تجارية، حققت الشركة نتائج إيجابية على مدى الفترات ربع السنوية السابقة، ما ساعد في تسريع تطورها ومضاعفة حجم أعمالها خلال 2020.

وتأسست كويكاب عام 2017 كشركة تقنية ناشئة سريعة النمو تتخصص بإنشاء بنية تحتية لامركزية للخدمات اللوجستية القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تسمح لها بتقديم كافة خدمات التوصيل السريع عند الطلب وفي نفس اليوم لمتاجر التجزئة والمطاعم من جميع الأحجام. وقد توسعت أعمال الشركة بشكلٍ لافت في السوق الإماراتية؛ حيث تساهم شريحة الشباب والمهتمين بالتكنولوجيا المتطورة في دعم النمو الهائل لأعمال التجارة الإلكترونية.

ومن المتوقع بناءً على تقديرات شركة»باين آند كومباني«، أن يزداد حجم قطاع التجارة الإلكترونية ثلاثة أضعاف من 8 إلى 28 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بمعدل نمو سنوي يزيد على 28٪. وستواصل الشركة تطبيق مفاهيم الشراء الرقمي بصرف النظر عن التأثيرات الجانبية طويلة الأمد للأزمة.

وقال باسل الكوسا، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في كويكاب: حرصنا خلال أزمة»كوفيد 19 " على تحويل التحديات إلى فرص قيّمة؛ حيث استطعنا التوسع سريعاً عبر تنويع محفظتنا لتشمل قطاعات جديدة مثل شركات الأدوية والمستلزمات الصيدلانية، وخدمة المزيد من الشركات والأعمال المتخصصة بمنتجات البقالة. وساعدتنا هذه التطورات الإيجابية على التعاون مع المزيد من العملاء الجدد، مما شجعنا بدوره على زيادة أنشطتنا الاستثمارية.

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