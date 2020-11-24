فتح باب التقديم إلى الإصدار الأوّل من «مسرّعة جوجل للأعمال الناشئة» في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

تدعو جوجل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى المشاركة في الإصدار الأوّل من برنامج «مسرّعة جوجل للأعمال الناشئة» في المنطقة، معلنة عن فتح باب التقديم اليوم.

وتمّ الإعلان عن المسرّعة في أكتوبر الماضي ضمن برنامجها الإقليمي «انطلق بقوة مع جوجل».

وهو عبارة عن برنامج رقمي لتسريع الأعمال مدّته ثلاثة أشهر ويستهدف الشركات الناشئة التقنية في مراحل التمويل الأوّلي (Seed) والاستثمار الأولي (Series A) في المنطقة.

ومن المقرّر أن يبدأ البرنامج في شهر يناير 2021 ضمن منصة افتراضية وسيتضمّن من 10 إلى 15 شركة ناشئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي إطار هذا البرنامج، سيُطلب من مؤسّسي الشركات الناشئة المختارة أن يحدّدوا أهم التحديات التي تواجههم، ليتم بعد ذلك التنسيق مع الخبراء المعنيين من جوجل والقطاع لحل هذه التحديات.

وسيتضمّن البرنامج أيضاً تقديم خدمات الدعم والتدريب لمؤسّسي الشركات الناشئة بشأن التحديات التقنية والمهنية المختلفة، بالإضافة إلى فرصة للمشاركة في ورش عمل حول تكنولوجيات تعلّم الآلة وتصميم المنتجات وتصميم تجربة المستخدم ومهارات القيادة.

وتشمل شروط الأهلية أن تكون الشركة الناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا، ومقرّها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحظى بتمويل أوّلي. وستأخذ جوجل في الاعتبار أيضاً المشكلة التي تحاول الشركة الناشئة حلّها وكيفية عملها على تقديم تجربة قيّمة للمستخدمين ومساهمتها في معالجة تحدٍ حقيقيٍ على صعيد المدينة أو الدولة أو المنطقة ككل.

وستأخذ جوجل في الاعتبار أيضاً ما إذا كانت الشركة الناشئة تهدف إلى توظيف تكنولوجيا تعلّم الآلة والذكاء الاصطناعي في منتجاتها وخدماتها وعملياتها التشغيلية للمساعدة في حل التحديات الحالية والنمو على المدى الطويل.

وقال سليم عبيد، المسؤول الإقليمي لعلاقات المطوّرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جوجل: «تحتضن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العديد من أصحاب الأعمال المحليين الذين أثبتوا عزمهم على المساعدة في التصدّي للتحديات التي نشأت خلال الجائحة وحلّها باستخدام التكنولوجيا المتطوّرة.

ومن هذا المنطلق، يسعدنا الإعلان عن فتح باب التقديم للمشاركة في الإصدار الأوّل من «مسرّعة جوجل للأعمال الناشئة» في المنطقة، ونحن نتطلّع إلى العمل مع الجيل القادم من المبتكرين. وسيظلّ باب التقديم إلى الإصدار الأول من «مسرّعة جوجل للأعمال الناشئة» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مفتوحاً لغاية 31 ديسمبر، على أن يتم الإعلان أن أسماء الشركات الناشئة المختارة في يناير 2021».

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