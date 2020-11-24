«إيكار» تطلق برنامجها لتأجير السيارات إلكترونياً

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «إيكار»، أول وأكبر مشغّل لخدمة مشاركة تأجير السيارات في الشرق الأوسط، برنامجها الابتكاري «إيكار فليت»، وهو عبارة عن منصة لتقديم البرمجيات كخدمة (SaaS)، يتيح لشركات تأجير السيارات، سواء لفترات قصيرة أو طويلة الأمد، إدراج سياراتهم ضمن تطبيق «إيكار»، والاستفادة فورياً من تأجير سياراتهم لا تلامسياً، وتعزيز الاستفادة من أسطولهم، وتحليل سلوكيات السائقين، وتعقب السيارات بشكل فوري ومتواصل. وقد نجح نظام تشغيل السيارات «إيكار» اليوم، في تخطي حدود المعدات والقيود الجغرافية، إذ بات جاهزاً لتوسيع نطاق أعماله عالمياً، ودعم قطاع تأجير السيارات المتعثر.

وقال فيلهيلم هيدبيرغ مؤسس شركة «إيكار»: نفخر بنجاحنا في تسجيل ما يزيد على 5,000 سيارة في برنامجنا الجديد، في غضون أسابيع قليلة من إطلاقه. ويتم يومياً تأجير أكثر من 500 ألف سيارة في دول الخليج، والتي يمكن اليوم إدراجها رقمياً، وبكل سهولة، على برنامج تشغيل السيارات «إيكار»، عبر أي جهاز لتقنيات المعلومات المدمجة داخل السيارة. كما نعتزم التعاون مع شركائنا المهمين، لإدراج أكبر عدد ممكن من السيارات.

ومع سعي برنامج «إيكار فليت»، إلى رفد المنصة بآلاف السيارات الجديدة، فإنه سيتيح للمستهلكين الاستمتاع بطرازات جديدة من السيارات الكهربائية والعاملة بالوقود، سواء الاقتصادية أو حتى الفاخرة. كما سيسهم توسيع الأسطول، في تعزيز فرصة وجود سيارة متاحة للإيجار على مقربة من مكان وجود العملاء، لحجزها فورياً عبر تطبيق «إيكار».

وتم تصنيف «إيكار» خلال العام الماضي، بصفتها خدمة مشاركة السيارات الأكثر استخداماً في العالم. ورغم توقف الخدمة مؤقتاً في مطلع عام 2020، بسبب الإغلاقات، نتيجة تفشي جائحة «كوفيد – 19»، إلا أن الشركة نجحت في اغتنام هذه الظروف المعاكسة لصالحها، عقب ارتفاع الطلب على الخدمة من المستهلكين والشركات، على حد سواء.

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