تعاون بين «أبوظبي الإسلامي» و«فيرلوب. آي أو» لإطلاق «شات بوت» عبر واتساب باللهجة الإماراتية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «فيرلوب. آي أو»، عن تعاونها مع مصرف أبوظبي الإسلامي، بهدف إطلاق أول «شات بوت» لخدمة العملاء باللهجة الإماراتية على مستوى الإمارات.

وتم تجهيز خدمة الدردشة المصرفية من مصرف أبوظبي الإسلامي هذه بقدرات مميزة على فهم اللهجة الإماراتية والاستجابة لها، إضافة إلى اللغة العربية الفصحى.

وسيتيح تطبيق الدردشة، المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، للمستخدمين تلبية احتياجاتهم المصرفية في الوقت الحقيقي والاستمتاع بتجارب شخصية عبر تطبيق واتساب.

وتدعم خدمة الدردشة المصرفية، والتي يمكن الوصول إليها عبر تطبيق واتساب، العملاء بطلبات عامة، ما يوفر إمكانية الوصول الفوري إلى المعلومات الأساسية بشأن حساباتهم وأموالهم.

ويشمل ذلك تزويد العملاء بإرشادات عن تحديد موقع أقرب فرع من أجهزة الصراف الآلي أو مصرف أبوظبي الإسلامي، أو التحديثات على أرصدة حساباتهم، أو ميزات وعروض البطاقات الحالية، أو حتى إصدار أوامر مثل تفعيل أو تجميد بطاقات الخصم والبطاقات المغطاة. ويتحقق ذلك كله عبر واجهة بسيطة متكاملة مع الذكاء الاصطناعي.

وقال جاوراف سينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى «فيرلوب. آي أو»: «فخورون بالعمل مع مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي يسعى إلى خدمة عملائه بطريقة مسؤولة، مع ضمان إمكانية الوصول إلى خدماته بشكل فوري على مدار الساعة.

ومن خلال منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى جانب الخدمات المصرفية المتميزة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، سيحصل العملاء بكل تأكيد على تجربة رائعة في الأيام المقبلة».

وقال فيليب كينغ، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «خدمات الدردشة في مصرف أبوظبي الإسلامي هي جزء من سعينا نحو تعزيز تجربتنا المصرفية وتوفير المزيد من فرص الوصول للعملاء إلى خدمات الدعم عبر تقديمها على المنصات الشعبية مثل واتساب.

ويأتي تقديم هذه الخدمات مع وقت يتزايد فيه طلب العملاء على خدمة مصرفية بسيطة ومريحة. وشهدنا هذا العام طفرة في استخدام عروضنا الرقمية، ونتوقع من العملاء أن يتعرفوا على الفور على مزايا خدمة الدردشة المصرفية في مصرف أبوظبي الإسلامي».

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