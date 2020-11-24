استثمارات واسعة لـ«أمازون» لتلبية الطلب المتزايد في الإمارات مع اقتراب الجمعة البيضاء

المصدر: دبي - البيان

كشفت أمازون عن استثمارات واسعة بعملياتها في الإمارات مع اقتراب تخفيضات الجمعة البيضاء، موسم التخفيضات الأوسع من نوعه في المنطقة لضمان تجربة أكثر سرعة ومرونة وتناسق لجميع عملائها من المستهلكين والبائعين على حد سواء.

وتتوزّع الاستثمارات التي كشفت عنها الشركة على ثلاثة محاور أساسية، وهي البنية التحتية لخدمة التوصيل، وفرص العمل، والتكنولوجيا. وتأتي هذه الاستثمارات بالتزامن مع اقتراب موسم التخفيضات الأهم الذي تقدمه أمازون سنوياً تحت اسم الجمعة البيضاء.

وأسهمت الاستثمارات الجديدة التي كشفت عنها أمازون في زيادة القدرة التخزينية لمستودعات الشركة بنسبة 45%. وتزامن ذلك مع افتتاح محطة توصيل متطورة في الإمارات، وهو ما أسهم في توفير أكثر من 2.000 فرصة عمل موسمية ودائمة. وبذلك تتجاوز القدرة التخزينية لمستودعات الشركة وشبكة شركائها الخارجيين 2.4 مليون قدم مكعب.

وتتمتع أمازون بتاريخ واسع من الابتكار والتقدم التقني على مستوى العالم، وهي الخبرة التي تضعها في خدمة عملائها وشركائها في الإمارات، وتعزّز من خلالها عمليات التوصيل من جميع مراكز الفرز ومحطات التوصيل وصولاً إلى الوجهة النهائية، لتقديم تجربة استثنائية للعميل. كما تسهم هذه التقنيات في تعزيز مستويات الأمن والسلامة وبناء بيئة صحية لشركاء التوصيل أيضاً في مختلف مراحل العمليات.

وقال براشانت ساران، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نحترم دوماً مسؤوليتنا تجاه المجتمعات التي نعمل فيها، لذلك نسعى إلى توفير فرص العمل التي تعود بالفائدة على المجتمع ككل. ويتمثّل هدفنا بضمان حصول عملائنا في مختلف أنحاء دولة الإمارات على جميع ما يرغبون به من منازلهم بمنتهى الراحة، واضعين على رأس أولوياتنا صحة وسلامة العاملين معنا وشركائنا وعملائنا.

ويأتي الإعلان خلال ذروة شهر التسوق لدى أمازون، وبالتزامن مع عروض الجمعة البيضاء، تأكيداً على سعي أمازون لتلبية متطلبات العملاء في دولة الإمارات. وبالإضافة إلى الخصومات القيّمة التي تقدمها أمازون، يمكن لمشتركي أمازون برايم الاستفادة من مجموعة من المزايا بما في ذلك التوصيل المجاني خلال يوم واحد، والتوصيل المجاني للمنتجات الدولية التي توافق شروط الخدمة من موقع أمازون الأمريكي دون حد أدنى للشراء.

ويتمحور اهتمام أمازون في عملياتها على تطبيق إجراءات السلامة. فمنذ بداية الإجراءات الوقائية لمواجهة وباء «كوفيد 19»، طبقت أمازون أكثر من 150 إجراءً يشمل موظفيها والعاملين معها والسائقين في مختلف مراكزها، بما في ذلك عمليات جديدة وتخطيط للمساحة لضمان التباعد الاجتماعي، وعمليات تعقيم إضافية، وارتداء الكمامات، وقياس درجات الحرارة بشكل يومي.

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