«باتيستا» سيارة فاخرة جديدة متصلة بالإنترنت دوماً في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

وقعت شركة «Automobili Pininfarina» لصناعة السيارات الفاخرة، وشركة «Deutsche Telekom» للاتصالات المتكاملة، اتفاق شراكة، يتيح لمالكي سيارة «باتيستا» الكهربائية النقية والهجينة، فرصة الوصول بسهولة إلى الخدمات عبر الإنترنت في أكثر من 50 دولة حول العالم، بما في ذلك منطقة الخليج، وهي الأولى في عالم السيارات الهجينة.

وسوف تتضمن كل سيارة «باتيستا» على بطاقة SIM مدمجة وتقنية التجوال من أجل تحسين الاتصال في جميع أنحاء العالم، وتعتبر الإمارات من بين الدول المشمولة. باستخدام هذه المكونات، تتيح شبكة شركاء Deutsche Telekom للتجوال ومنطق توجيه حركة المرور المتجولة للمركبة البحث عن أقوى شبكة، مما يضمن أن المالكين لا يجدون أنفسهم في وضع نقاط انقطاع الاتصال حتى أثناء عبورهم الحدود الدولية.

كما يوفر هذا الاتصال الذي لا مثيل له راحة فائقة للمالكين من خلال تحديثات «عبر الأثير» والتي تضمن أن السيارة ستكون دائمًا مجهزة بأحدث البرامج. ويستخدم هذا الاتصال لتحديث 26 وحدة تحكم إلكترونية فردية عن بُعد في سيارة «باتيستا» عبر وظائف تغطي مجموعة نقل الحركة الكهربائية النقية وأنظمة السلامة وديناميكيات القيادة المتقدمة والتحكم في السيارة ونظام المعلومات والترفيه بالإضافة إلى الخدمات الرقمية.

يمكن توفير تحديثات البرامج هذه عبر شبكة WIFI عند إيقاف السيارة داخل النطاق في المرآب، أو باستخدام بطاقة SIM المضمنة أثناء القيادة على الطريق. وبهذه الطريقة، فإن سيارة «باتيستا» هي دليل على المستقبل وسيستمر أصحابها في الاستفادة من أحدث التطورات في البرامج مع مرور السنين.

وقال باولو ديلاتشا، رئيس المنتجات والهندسة في شركة «Automobili Pininfarina»: تساهم كل عناصر الاتصال هذه في تعزيز مفهوم الحياة السلس أثناء القيادة. لقد تم تطوير وهندسة كل شيء بدءًا من تجربة المستخدم الموجهة للسائق إلى ميزات الراحة مثل خدمة التجوال على مستوى العالم وتحديثات OTA لتوفير الراحة القصوى لسيارتنا الفخمة فائقة الجودة.

وتتضمن تجربة خدمات الاستقبال والدعم الرقمية التي لا تحتاج إلى مجهود تقنية التشخيص الذكي التي تراقب السيارة لرصد المشاكل المحتملة قبل ظهورها لضمان الوصول إلى قمة الأداء القوي والسلامة في كل الأوقات.

ويحافظ تطبيق الهاتف الذكي الذي تم تطويره خصيصًا على اتصال المالكين بسيارة «باتيستا» في جميع الأوقات، مما يمكّن العملاء من قفل السيارة وفتحها عن بُعد وعرض معلومات السيارة عن بُعد والتحقق من حالة الشحن ومراقبة موقع السيارة. أثناء القيادة، يمكن للسائقين ربط هواتفهم الذكية بسلاسة مما سيعكس التطبيقات والوظائف الرئيسية داخل السيارة لتحسين تشغيل الموسيقى وقدرات الملاحة في الوقت الفعلي.

وتم تعزيز هذا النظام البيئي الرقمي والمتصل الأوسع من خلال نظام المعلومات والترفيه المتقدم في سيارة «باتيستا» وتوفر شاشتا اللمس اللتان تم ترتيبهما بشكل منطقي وبديهي وشاشة العرض الأنيقة الإضافية الموجودة في المنتصف جميع أدوات القياس عن بُعد الرئيسية والوظائف والمعلومات الديناميكية بالإضافة إلى عناصر التحكم في الوسائط والملاحة المحددة. وقد تم تصميمها ووضعها جميعًا بطريقة تضمن الحد الأدنى من تشتيت انتباه السائق مع توفير جميع المعلومات المطلوبة أثناء القيادة.

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