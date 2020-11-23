«الفطيم» تفتتح متجر «واتسونز» في دبي فستيفال سيتي مول

المصدر: دبي - البيان

كشفت مجموعة الفطيم عن افتتاح متجر واتسونز، العلامة التجارية الرائدة في مجال الصحة والجمال، في دبي فستيفال سيتي مول، ويأتي هذا الافتتاح بعد إعلان المجموعة عن اتفاقية امتياز وقعتها مع العلامة الرائدة في إطار سعي المجموعة المستمر لتحسين تجربة عملائها.

ويمتد المتجر على مساحة 2,900 قدم مربع، ويقدم لعملائه كل ما يحتاجونه من خدمات التجميل والعناية بالصحة، حيث يضم أحدث الأدوات الرقمية مثل أجهزة تحليل الجلد وأدوات التجريب الافتراضية بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المنتجات والعلامات التجارية الحصرية.

ويضم المتجر أقساماً مختلفةً تسلط الضوء على تصنيفات متعددة مثل جلوبال بيكس وكلين آند جرين وديرما للعناية بالبشرة، كما يتيح لعملائه الاستفادة من مجموعة شاملة من الأقنعة أيضاً. وتشمل منتجات واتسونز المتنوعة جميع مواد التجميل والعناية بالصحة الأساسية اليومية بالإضافة إلى أكثر المنتجات عصريةً في عالم الموضة.

وقالت ريا شوهان، المديرة العامة لشركة واتسونز في دول مجلس التعاون الخليجي لدى مجموعة الفطيم: تقدم مجموعة الفطيم منتجات وخدمات عالية الجودة في إطار عملها المتواصل لإغناء تجربة عملائها. ولذلك نحن ملتزمون بتنويع عروضنا لضمان الوفاء برسالة العلامة.

كما نفخر بتقديم أفضل العلامات التجارية العالمية وأكثر التجارب حصريةً في المنطقة، ويُعد افتتاح متجر واتسونز الخاص بنا في دبي فستيفال سيتي مول مثال آخر على ذلك، في إطار سعينا المستمر للوصول إلى أرقى المستويات في قطاع العناية بالبشرة في المنطقة.

وتشمل العلامات التجارية المتوفرة في المتجر كل من هادا لابو وإيربوريان وسوبر دراج وجوش وهوليكا هوليكا وسوم باي مي ويوسيرين.

وقال ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوق بدبي لدى مجموعة الفطيم: نركز باستمرار على توفير تجارب متنوعة وفريدة ومبتكرة لعملائنا من خلال تقديم مفهوم جديد للبيع بالتجزئة، ونواصل العمل جنباً إلى جنب مع العلامات التجارية العالمية والمحلية الشهيرة للوفاء بهذا الهدف.

وإنه من دواعي فخرنا أن نتعاون مع العلامات التجارية العالمية مثل واتسونز، وكلنا ثقة بأن المتجر الجديد في دبي فستيفال سيتي مول سيلقى نجاحاً باهراً، وبأننا سنقدم تجارباً استثنائيةً يوميةً لعملائنا من خلال هذا المشروع المشترك. كما يعكس الاستمرار في تقديم علامات تجارية جديدة إلى مجموعتنا التزامنا تجاه العملاء وطموحنا لتلبية احتياجاتهم وتقديم تجارب استثنائية لهم.

ويقع المتجر الجديد في الطابق الأرضي، جراند أتريوم، إلى جانب مجموعة متنوعة من المتاجر، تضم أكثر من 400 علامة رائدة في قطاع البيع بالتجزئة في وجهة التسوق الرئيسية في دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز