شراكة بين «زوهو» و«تاتا للخدمات الاستشارية»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «زوهو كوربوريشن»، شركة التكنولوجيا ومقرها دبي، امس، عن تحالف مع «تاتا للخدمات الاستشارية» بهدف توفير حلول لإدارة علاقات العملاء وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية، وذلك لحل المشكلات التي تواجه الأعمال التجارية الكبرى في الإمارات.

وتجمع الشراكة هذه بين اتساع وعمق محفظة منتجات «زوهو» مع تجربة «تي سي إس» الممتدة لعقود وخبرتها الميدانية في مجال الخدمات الاستشارية وحلول الأعمال القائمة على التكنولوجيا. حيث ستعمل «زوهو» و«تاتا للخدمات الاستشارية»، على دفع عجلة نمو الشركات في الإمارات من خلال زيادة مواءمة التكنولوجيا مع الأهداف التجارية، وتعزيز الشفافية عبر الحلول، وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة التشغيلية.

و«تاتا للخدمات الاستشارية» شركة لخدمات تكنولوجيا المعلومات للأنشطة والمشاريع التجارية، ولديها شبكة واسعة من العملاء المتنوعين. وهي تساعد الشركات على تحسين تجارب العملاء لديها من خلال قدراتها في مجال استراتيجية تجربة العملاء، وخدمات التصميم، والرؤى المعمقة حول العملاء، والتسويق، والمبيعات، والتحول الرقمي للخدمات. وبالجمع بين نموذج البيانات الموحد لدى «زوهو» والخبرة التقنية والصناعية لدى تاتا للخدمات الاستشارية، ستستفيد المؤسسات من إمكانات أسرع وأكثر سلاسة وابتكاراً لتعزيز تجارب العملاء.

حيث تتميز محفظة «زوهو»، التي تضم أكثر من 45 تطبيقاً، بأنها مبنية على تكنولوجيا واحدة، مما يجعل خدمات مثل الذكاء الاصطناعي، والبحث الموحد، والتحليلات القوية، وغيرها من الخدمات الأخرى، تشكل جزءاً أساسياً في جميع التطبيقات، الأمر الذي يوفر قيمة استثنائية للأعمال، مع حل تحديات الدمج المعقدة في ذات الوقت.

وستتيح «زوهو»، بالشراكة مع تاتا للخدمات الاستشارية للشركات في الإمارات إمكانية تحقيق فرص جديدة للإيرادات، واكتساب كفاءة تشغيلية، ودفع نجاح الأعمال من أي مكان، سواء كان ذلك عن بعد، أو في المكتب، أو كليهما.

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