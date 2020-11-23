إعلان المرشحين للفوز بجوائز سيتريد الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا 2020

المصدر: دبي- البيان

تم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين بالفوز في جوائز سيتريد البحرية في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا 2020، حفل الجوائز الأكبر في الصناعة البحرية.

وسيقام الحفل الافتراضي، الأول من نوعه، للجوائز يوم 14 ديسمبر، حيث سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين النهائيين في كل فئة من فئات الجوائز، في بث حي ومباشر عبر الإنترنت خلال فعالية سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري 2020 الافتراضية، والتي ستستمر لثلاثة أيام، في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر.

وشارك في اختيار هذه الترشيحات نخبة من الحكام من ذوي الخبرة الطويلة في الصناعة البحرية، وتركز اهتمامهم على اختيار قصص النجاح التي ساعدت الشركات على مواجهة تأثير الأزمة، ودفعها للمضي قدمًا نحو التعافي السريع وتحقيق النمو وتطوير الأعمال في عالم ما بعد كوفيد. وفيما يلي قائمة المرشحين النهائيين وقصص النجاح التي أهلتهم للوصول إلى هذه المرتبة:

الاستجابة للجائحة:

• موانئ أبوظبي

• مجموعة آرياس، لمبادرة «مجتمع الملاحة للاستجابة للجائحة»

• «إسري»، لمبادرة «إسري لمواجهة الجائحة»

• البحري

• أحواض دبي الجافة العالمية، لمبادرة «المرونة والكفاءة في إدارة الأزمات لمواجهة الجائحة»

• مجموعة «جي أي سي»

• وكالة شرف للملاحة لصالح وكالة شرف للشحن - الاستجابة الوبائية

جائزة الاستدامة

• مجموعة شركات آرياس، عبر مشروع «آرياس للحلول الخضراء»

• «جي أم أس»، لأساليبها المبتكرة في تطبيق الاستدامة خلال مسيرة أعمالها

• «أو أو سي أل»

• محطة بوابة البحر الأحمر

• شركة الشحن الهندية

جائزة مزود الحلول اللوجستية للعام:

• موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، عن منظومة بيئة حلولها الرقمية

• موانئ أبوظبي، عن برنامجها للأمن الغذائي

• رابطة الموانئ الهندية - الهيئة العليا للموانئ الرئيسة تحت حكومة الهند، عن مشروعها «لنظام مجتمع الموانئ الهندي - بي سي أس»

• لوجي بوينت

• «بي أند أو» ماريتايم للخدمات اللوجستية، لمنصتها اللوجستية البحرية: سلسلة إمداد طاقة أكثر كفاءة

جائزة شركة الشحن للعام

• البحري

• هاباج لويد

• أو أو سي إل

• شركة الشحن الهندية

• توميني للشحن

• مجموعة ترايستار

جائزة الشحن الذكي

• موانئ أبوظبي، عن بوابة المقطع لحلول إدارة السفن

• «ماري آبس مارين سليوشنز» عن مشروعها «سمارت بال»

• «أو أم سي» الدولية، عن مشروع تحسين عمليات الموانئ في ميناء صقر، باستخدام داينمكس «يو كي سي»

• ستيل كور «دي أم سي سي»، وذلك عن تقريرها عن الطلاء الرقمي المعزز بالذكاء الاصطناعي

وقالت المهندسة حصة آل مالك، المدير التنفيذي للقطاع البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات:

«يوماً بعد يوم، نشهد تحول جوائز سيتريد البحرية في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا، من مجرد كونها احتفالية تكريم سنوية، إلى قيامها بدور بيت الخبرة لتعميم التميز المؤسسي وأفضل الممارسات في الصناعة، وهذا أمر حيوي نحتاجه جميعًا، لاسيما في إقليم يزيد عدد سكانه على 3 مليارات نسمة، ويحتوي أغنى الموارد الطبيعية من الطاقة والمعادن والمواد الخام.

وقال الدكتور أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا لدى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة:»

يمثل تركيز جوائز سيتريد البحرية هذا العام على الاستدامة والتحول الرقمي إنجازًا لافتًا، يدعم قدرة القطاع البحري على مواجهة عدد كبير من التحديات؛ أهمها رفع كفاءة العمليات التشغيلية والعوائد الاقتصادية لمواجهة الركود الذي شهده القطاع بسبب انخفاض أسعار النفط قبل بداية الجائحة، إضافة إلى تقليل التلوث والانبعاثات الضارة بالبيئة .

والتي شغلت القطاع البحري بشكل كبير بعد إطلاق اللوائح التنظيمية الجديدة للمنظمة البحرية الدولية لعام 2020، وأخيرًا الجائحة وما تسببت به من صدمة غير مسبوقة للقطاع. وبذلك نعتقد أن هذه الجوائز ستلعب دورًا كبيرًا في تطوير الاقتصاد الأزرق في المنطقة.

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