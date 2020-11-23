المصدر: دبي- البيان

أعلنت إثراء دبي، المطور العقاري المملوك كلياً من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، إطلاق مهرجان إثراء ديرة الذي يشمل مجموعة من الفعاليات تقام في مشروع إثراء ديرة.

وانطلقت الفعاليات في 19 نوفمبر في منطقة شيرينا بلازا التي أنجزت مؤخراً. وطوال 12 أسبوعاً، سيجتمع السكان والزوار في هذه المنطقة التاريخية للمشاركة في مجموعة من النشاطات العائلية والترفيهية.

وتقام الفعاليات كل يوم خميس بين الساعة 4 و10 مساءً، وأيام الجمعة والسبت بين الساعة 2 و10 مساءً. ويمكن للعائلات الاسترخاء على المقاعد الأرضية المريحة ومشاهدة الأفلام التي تعرض على شاشة ضخمة في السينما الخارجية، أو التنافس في لعبة الشطرنج وال«جينجا» العملاقة. أما الأطفال فيمكنهم اللهو في القلعة المطاطية.

تخضع جميع النشاطات لإشراف المساعدين في الموقع، ويتوفر ضمن الفعالية عدد من الأكلات والحلويات الشعبية مثل غزل البنات، الفشار والذرة الحلوة والعصائر والمثلجات. وتطبق في الفعالية جميع إجراءات الأمن والصحة، ومنها التعقيم والتباعد الاجتماعي بما يتماشى مع توجيهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبلدية دبي.

وتهدف إثراء دبي من تطوير المشاريع إلى خدمة المجتمع. وقد صممت مشروع إثراء ديرة ليعود بالفائدة على العائلات والأعمال التي تشكل جزءًا من النسيج المجتمعي للمنطقة. وقال لاكلان جايد، المدير التنفيذي لإدارة الأصول في إثراء دبي:

يهدف مشروع إثراء ديرة إلى تحقيق الفائدة القصوى من الإمكانيات التي تتمتع بها هذه المنطقة، وبث الحياة في المركز الاجتماعي والتجاري الأصيل في الإمارة، فيما يحافظ على طابعها وتراثها الفريد. تساهم هذه الفعالية في جمع السكان لتعزيز مكانة المنطقة كمساحة عيش تتيح فرص النمو للعائلات والأعمال.

ويتم العمل على إنشاء مشروع إثراء ديرة في مرحلتين على 8 سنوات. وعند اكتماله، سيوفر المشروع أماكن سكنية لأكثر من 31.000 شخص. وتعتبر المنطقة 3 من المرحلة 1 أولى المناطق التي تم إطلاقها ضمن المشروع المتعدد الاستخدامات. وتضم هذه المنطقة 350 وحدة سكنية ذات غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف، تتراوح مساحتها من 861 إلى 2680 قدماً مربعة.

بالإضافة إلى فندق فئة 4 نجوم، يشمل 290 غرفة تديرها ويندام للفنادق والمنتجعات، مفتوحة حالياً وتستقبل الزوار. كما يتوفر 45 مطعماً ومتجراً، و116.589 قدم مربع من المساحات المكتبية يرتقب افتتاحها قريباً.

وتعمل إثراء دبي على إطلاق المنطقة 1، 2، 11 و13 ضمن المرحلة الأولى قريباً. وتشتمل هذه المناطق على منشآت متعددة الاستخدامات ومساحات خضراء ومواقف للسيارات. وخصصت المنطقة 11 و13 لتوسعة سوق الذهب مع تصميم يلبي احتياجات تجار الذهب والأحجار الكريمة.

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