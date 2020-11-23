«زووم» تطرح وجبات خاصة بمناسبة اليوم العالمي للطفل

المصدر: دبي- البيان

أطلقت زووم، سلسلة متاجر التجزئة، صندوق وجبات خاص بالأطفال، تحت اسم The Living Box، لتنفرد بين جميع متاجر التجزئة في المنطقة، بتقديم هذا النوع من عروض الأغذية والمشروبات المخصصة للأطفال في اليوم العالمي للطفل.

ويتضمّن الصندوق مجموعةً من خيارات الوجبات الخفيفة، مثل فطائر البيتزا أو الهوت دوغ الصغيرة، أو فيليه الدجاج المشوي بالفرن، بالإضافة إلى تحلية، وماء وعصير. كما يضم الصندوق ألعاباً تحفّز النمو الإدراكي للطفل، مثل الصور التركيبية، ومجموعة من البذور التي يمكن زراعتها في الصندوق بعد استهلاك محتوياته.

وتدعم هذه الإضافة الجديدة، تشكيلة «زووم» الواسعة من المنتجات الطازجة والمعلّبة، إذ يتوفر الصندوق حالياً عبر أكثر من 90 متجراً تابعاً للعلامة في محطات خدمة إينوك وإيبكو في جميع أنحاء الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز