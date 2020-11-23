تيك توك للأعمال تلبي احتياجات الشركات الصغيرة الناطقة بالعربية في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

أعلنت تيك توك للأعمال عن تعزيز تجربة المستخدمين في الشرق الأوسط من خلال تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة الناطقة بالعربية إلى منصتها للإعلانات ذاتية الخدمة.

وستكون المنصة متاحة باللغة العربية بما يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة تجربة محلية ويتيح لها تقديم علاماتها بطريقة ممتعة وأصلية.

وقال شانت أوكنايان، المدير العام لحلول الأعمال العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نبذل قصارى جهدنا لتوفير كافة الأدوات المناسبة لشركاء الأعمال لدينا لإطلاق العنان لمهاراتهم الإبداعية.

وأضاف: «جرى إنشاء منصة تيك توك للأعمال من أجل رواد الأعمال الناشئين، حيث ندرك حاجتهم إلى منصة مستقلة سهلة الاستخدام لإنشاء وإدارة حملاتهم ليتمكنوا من الوصول إلى مستخدمي منصة تيك توك في المنطقة بسرعة وسهولة وبالتالي تنمية وتوسيع أعمالهم».

وتشهد منصة الفيديو إقبالًا متزايدًا على المحتوى العربي، نظرًا لتمتعها بمجتمع مزدهر من الناطقين بالعربية. واليوم، تستفيد أكثر من 50,000 شركة مسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من العروض المتنوعة التي تقدمها لهم منصة تيك توك، ويستكشفون طرقًا جديدة مبتكرة للتواصل مع جمهورهم.

كما أن 80% من الحملات التي يتم إطلاقها على تيك توك في المنطقة تكون باللغة العربية، على اعتبار أن العربية هي اللغة الأولى في المنطقة.

والتي تستخدمها غالبية الشركات في المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر للعمل والتواصل مع جمهورها المستهدف. ومن هنا تنبع أهمية هذه الخطوة الأخيرة من تيك توك لتسليح الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات اللازمة لضمان التواصل بكفاءة وفعالية وتنمية قاعدة عملائها من خلال تقديم محتوى عربي بالدرجة الأولى.

والمنصة ملتزمة بمساعدة مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الأوقات الصعبة، حيث أطلقت تيك توك العالمية مؤخرًا برنامج ائتمان الإعلانات بقيمة 100 مليون دولار، المتوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، لضمان شرعة تعافي الشركات وتسريع رحلتها نحو إعادة البناء.

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