مبادرة بيرل تدعم جهود المؤسسات للامتثال ومكافحة الفساد ما بعد «كوفيد19»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مبادرة بيرل، المنظمة الرائدة غير الربحية المعنية بنشر ثقافة المساءلة والشفافية في مؤسسات القطاع الخاص في منطقة الخليج، التزامها المستمر بدعم برنامجها لأفضل الممارسات في مكافحة الفساد الذي أطلقته عام 2015 بهدف تعزيز مستوى المساءلة والشفافية في المؤسسات.

ويأتي ذلك في ضوء التحديات التي فرضها انتشار جائحة «كوفيد19» على أعمال المؤسسات وسط ما تشهده الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من تعقيد متزايد، ما أدى إلى تركيز متنام على المسؤولية المشتركة بين الوظائف المؤسسية التي تشمل الامتثال والشؤون القانونية والموارد البشرية من حيث توجه الثقافة المؤسسية ومدى التزام المؤسسة وموظفيها بمعايير النزاهة.

وفي إطار تنفيذ البرنامج، عقدت مبادرة بيرل بالتعاون مع شركة جود كوربوريشن، شركة الاستشارات العالمية المتخصصة بأخلاقيات العمل، 8 محاضرات فيديو بعنوان «مكافحة الفساد المؤسسي» لمناقشة أهمية ممارسات مكافحة الفساد داخل المؤسسات، حيث تناولت مجموعة من أبرز المواضيع مثل إجراءات العناية الواجبة، وتقييم المخاطر، والتمويل والمشتريات، والإبلاغ عن المخالفات وغير ذلك.

وتمت مناقشة هذه المواضيع بناءً على نتائج أكثر من 100 بحث مكثف حول مكافحة الرشوة والفساد، كما أتاحت المحاضرات الفيديوية للمشاركين التواصل مع خبراء متخصصين.

وقالت ياسمين عمري، المديرة التنفيذية لمبادرة بيرل: «من الضروري تعزيز قيم الشفافية والمساءلة والنزاهة على الصعيدين الفردي والجماعي عبر جميع مستويات الأعمال للقضاء على الفساد في الشركات. وأثبت برنامج أفضل الممارسات في مكافحة الفساد نجاحه في تعزيز مستويات الحوار بين رواد الأعمال، ما يؤكد على ضرورة مشاركة الشركات في مبادرات مكافحة الفساد، وخصوصاً في ظل هذه الظروف الاستثنائية».

وأضافت عمري: لا تزال الشركات بحاجة لبذل جهود كبيرة في مجال مكافحة الفساد، وندعو من جهتنا جميع المؤسسات في منطقة الخليج للانضمام إلى شبكتنا لفهم الممارسات الأخلاقية والقضايا الرئيسية الملحة بصورة أعمق، حيث توفر مبادرتنا الأدوات اللازمة لدعم المؤسسات في تقييم سياساتها الخاصة بمكافحة الرشوة والفساد بشكل مستقل وموثوق ولتقديم بيئة تجارية أكثر انفتاحاً وشفافية واستقراراً وازدهاراً.

وفي هذا الإطار، سننظم فريق عمل النزاهة لمكافحة الفساد بهدف تفعيل مشاركة الأطراف الرئيسية في الشركات ودعوة الجهات المعنية لتقديم مدخلات استراتيجية بشأن محاور التركيز المستقبلية للبرنامج والمواضيع التي تثير قلق الممارسين على أرض الواقع.

وانطلق برنامج أفضل الممارسات في مكافحة الفساد بالشراكة مع مبادرة النزاهة التابعة لشركة سيمنس عام 2015. وعمل منذ انطلاقه على تطوير الحوارات بالإضافة إلى توفير الموارد التي تشجع المؤسسات على فهم القيمة التي تقدمها المستويات العالية من النزاهة والشفافية ضمن هيكلها المؤسسي.

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