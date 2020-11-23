«سلامة» تفوز بجائزة «أفضل شركة تكافل لعام 2020»

المصدر: دبي - البيان

حصلت الشركة الإسلامية العربية للتأمين، المدرجة في سوق دبي المالي تحت اسم «سلامة»، على جائزة «أفضل شركة تكافل لعام 2020» خلال الحفل السنوي السابع لتوزيع جوائز الشرق الأوسط لقطاع التأمين.

وتكرم الجائزة، التي تم الإعلان عنها مساء أمس؛ خدمات ومنتجات شركة «سلامة» الرائدة في قطاع التأمين، ومعايير الخدمة فائقة الجودة التي تواصل تقديمها لعملائها. وتعتبر هذه الجائزة الثانية للشركة من جوائز الشرق الأوسط لقطاع التأمين.

وقال برويز صدّيق، الرئيس التنفيذي لشركة «سلامة»: «في خضم التحديات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد19» عالمياً، تعتبر هذه الجائزة خير دليل على التزام لشركة «سلامة» الجاد والمستمر بدعم عملائها الذين تضعهم دائماً في المقام الأول ضمن عملياتها. وتحرص شركتنا على تقديم حلول تكافل مبتكرة منذ أكثر من 4 عقود.

كما تواصل التركيز على تقديم حلول شخصية وقائمة على التقنيات الرقمية تلبي الاحتياجات المتنامية لعملائها وشركائها على حدٍ سواء. ونحن فخورون بريادتنا في قطاع التكافل ونؤكد دوماً على التزامنا بدعم عملائنا في مختلف الظروف لينعموا بأنماط الحياة التي يتطلعون إليها».

وتحتفي هذه الجوائز والتي تعد هذه هي نسختها السابعة، بإنجازات الشركات والأفراد في قطاع التأمين في أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستقطبت الجوائز هذا العام أكثر من 200 مشاركة عبر 16 فئة بالمجمل.

وعقب تحديد المرشحين من قبل لجنة مؤلفة من 23 عضو تحكيم - تضم رؤساء تنفيذيين، ومسؤولين تنفيذيين، ورؤساء جمعيات، ونخبة من الخبراء في القطاع - تم اختيار الفائزين النهائيين وفق عملية اقتراع سرية. وباعتبارها خاضعة لعملية تدقيق مستقلة، ترسي جوائز الشرق الأوسط لقطاع التأمين معايير واضحة وتحرص على الامتثال لمبدأ الشفافية في عملية التحكيم. وتهدف إلى الارتقاء بمعايير الأعمال وتعزيز الممارسات المهنية لقطاع التأمين.

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