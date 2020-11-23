تونس والسودان وموريتانيا تنضم لعضوية الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات

المصدر: الشارقة- البيان

أعلن الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية العامل ضمن نطاق مجلس الوحـــدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية، انضمام كل من الجمهورية التونسية.

وجمهورية السودان، والجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى عضوية الاتحاد، ليصل عدد الدول المنضوية تحت مظلته إلى 15 دولة، في خطوة تؤكد على أهمية الدور الذي تضطلع به هذه المنظمة كمظلة وحاضنة لصناعة المعارض والمؤتمرات في جميع الدول العربية.

ورحب سيف المدفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، بانضمام الدول مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس سعي الدول العربية جميعاً إلى تعزيز مكانة الاتحاد كمنصة اقتصادية تكاملية مشتركة.

مشيراً إلى أن توسع عدد العضويات في الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات يعزز إمكانياته في تحقيق أهدافه المتمثلة في تنمية التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين الأقطار العربية من خلال تطوير صناعة تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية في البلدان العربية، وتشجيع ودعم التعاون بين العاملين في هذا المجال في شتى صوره، وتسهيل تبادل الآراء والمعلومات التي تهمهم.

ودعا المدفع كافة الشركات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال إلى الانضمام للاتحاد لتعزيز الخبرات الاحترافية وفتح آفاق وفرص تعاون عربية بين الشركات لتحقيق التطلعات التجارية الاقتصادية لدولهم وتكوين كيانات تخصصية هادفة لتحقيق أعلى مستويات الأداء الاحترافي.

وأعرب محمود الجراح أمين عام الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، عن سعادته بانضمام هذه الدول، موضحاً أن الاتحاد يعمل ضمن منظومة عربية تهدف إلى المزج بين القطاعين العام والخاص العاملين في هذه الصناعة،

وتأسس الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية عام 1995 برعاية جامعة الدول العربية، وهو أحد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، ويشارك في الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد في نطاق جامعة الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية.

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