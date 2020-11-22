بلاكستون تسعى لجمع 5 مليارات دولار لصندوق استثماري في آسيا

المصدر: هونغ كونغ - د ب أ

تسعى شركة بلاكستون جروب الأمريكية لجمع ما لا يقل عن 5 مليارات دولار لثاني صندوق آسيوي لها للأسهم الخاصة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة بالأمر.

وقالت المصادر، التي لم تحدد بلومبرغ هويتها، إن شركة الاستثمار الأمريكية بدأت التسويق لأداتها الاستثمارية الجديدة، التي سيكون حجمها أكبر من ضعف صندوقها الآسيوي الأول.

وأضافت أن حجم الصندوق قد يزداد اعتماداً على مستوى طلب المستثمرين في الأشهر المقبلة. وذكرت بلومبرغ أنه لم يتسن الوصول على الفور لممثل بلاكستون للتعليق.

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