شركة تابعة لثروة كابيتال المصرية تصدر صكوكاً بـ 2.5 مليار جنيه

المصدر: القاهرة - رويترز

قال أيمن الصاوي، رئيس القطاع المالي لمجموعة ثروة كابيتال المصرية، إن شركة ثروة للتصكيك التابعة لمجموعته ستصدر صكوكاً بقيمة 2.5 مليار جنيه.

وأضاف الصاوي لرويترز على هامش مؤتمر صحفي للمجموعة أن مدة الصكوك سبع سنوات والهدف منها تمويل أنشطة المجموعة وشركاتها التابعة وسيتم دفع العائد فقط خلال أول عامين على أن يتم استهلاك أصل الصك خلال الخمس سنوات التالية.

وتأسست ثروة كابيتال في عام 2001، وهي حالياً إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات التمويل للأفراد في مصر.

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