لينكدإن تعلن أسماء الأعضاء الأكثر تفاعلاً في الخليج العربي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «لينكدإن»، أكبر شبكة مهنية في العالم، أمس، عن قائمة أسماء أعضائها الأكثر تفاعلاً في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية Top Voices والتي أدرجت في دورتها الثانية هذا العام 15 خبيراً يقودون الحوارات المهنية من خلال منشوراتهم وفيديوهاتهم وتحليلاتهم ومقالاتهم المفيدة على الشبكة.

ويعمل المهنيون الذين تم اختيارهم في القائمة على تعزيز الحوارات البنّاءة وإشراك أعضاء منصة لينكدإن وإطلاعهم على أحدث المستجدات والتوجهات والفرص المهنية في أنحاء المنطقة.

وتعد قائمة Top Voices السنوية من لينكدإن قائمة عالمية تسلط الضوء على الأعضاء الذين كان لهم أكبر الأثر من خلال مساهماتهم الإلكترونية الإيجابية والفاعلة على المنصة، بما ينعكس إيجاباً على أعضائها ويعزز فرصهم المهنية والاحترافية.

ولتحديد أهم الشخصيات المؤثرة ضمن قائمة هذا العام، استخدمت لينكدإن مجموعة من المؤشرات النوعية والكمّية، حيث ركزت كل من لين شومان وسلمى الطنطاوي، محررتا لينكدإن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على دراسة مستويات التفاعل لأعضاء الشبكة العالمية مع الأصوات المؤثرة في المنطقة ممن يشاركون خبراتهم ومعلوماتهم التخصصية ورؤاهم.

ويتفاعلون في حوارات مثمرة من خلال التعليقات وإعادة النشر وحجم المنشورات ونمو عدد المتابعين. وفي إطار عملية التحليل النوعية، قام محررو لينكدإن باختيار أكثر الأعضاء تأثيراً عبر تقييم أكثر المساهمات فائدةً من ناحية قيمتها الحوارية وتوقيتها ومدى مساعدتها لأعضاء الشبكة.

وقالت سلمى الطنطاوي، محررة أخبار لينكدإن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: شهدت الحوارات والتفاعلات في منصة لينكدإن ارتفاعاً ملحوظاً بسبب الوباء، إذ أصبح الأعضاء يستخدمون المنصة للتعلم وتبادل المهارات ومواكبة أهم المستجدات ومشاركة الأفكار حول مختلف المواضيع التي تهمهم.

ونحن في لينكدإن نسعى إلى توفير بيئة تفاعلية تمكّن المهنيين من مشاركة خبراتهم وآرائهم وتشجيع الحوارات المثمرة. وتحتفي قائمة Top Voices لمنطقة الخليج في عام 2020 بأعضاء شبكة لينكدإن الذين كان لهم دور كبير طوال العام في أوساط مجتمعنا المهني.

وشارك أعضاء قائمة Top Voices هذا العام مع لينكدإن أهم المواضيع التي تحدثوا عنها وأفضل النصائح التي ساعدت على خلق حوارات تفاعلية مفيدة على المنصة لأعضائها من مختلف التخصصات. وتشمل قائمة «أصوات مؤثرة» لعام 2020 في منطقة الخليج الأسماء التالية:

- علاء الهاشم، مستشار أعمال ومستشار مالي.

- آرجون فير سينج، عضو مجلس الإدارة في جمعية التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

- كلوديا فيرجويرو ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز بسلطنة عُمان.

- ديفيد ماكنزي، مدير عام مجموعة ماكنزي جونز، ومؤسس منصة Women@Work ME.

- إسراء قرطلي، مؤسسة Resume Reborn.

- لويك موريل، رئيس التمويل التجاري في الشركة العربية للاستثمارات البترولية.

- لوسي تشاو، عضو في المنتدى العالمي للمستثمرين.

- ميساء الحداد، نائب رئيس استثمارات الخزينة في بنك الخليج الدولي.

- محمد علي يوسف، المدير الإقليمي في Checkout.com.

- ندى الحارثي، نائب رئيس شؤون الأعمال في زين السعودية.

- نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع).

- نمر ياسين، مدير أعمال الدفعات الرقمية.

- رياض النجار، المدير الإقليمي في السعودية بشركة «بي دبليو سي الشرق الأوسط».

- روبرت عبود، رئيس خدمات الاستشارات لقطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «إرنست أند يونغ».

- زيتا ياروود، مدربة التطوير الشخصي والمهني للشخصيات التنفيذية.

وتحتفي القائمة أيضاً بقيم التنوع والريادة والخبرات المتعددة على منصة لينكدإن. وقد تم تحديد نتائجها النهائية بعد تقييم المشاركات على مدى 12 شهراً من 1 أكتوبر 2019 ولغاية 30 سبتمبر 2020.

وتم استثناء موظفي شبكة لينكدإن ومايكروسوفت لضمان الإنصاف والشفافية في اختيار قوائم الشخصيات المؤثرة، كما تم استثناء أعضاء قائمة Top Voices الفائزين العام الماضي بهدف تقديم أصوات وشخصيات جديدة.

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