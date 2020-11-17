أسكوت تحصل على 21 جائزة خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية

المصدر: دبي ـ البيان

حصدت شركة أسكوت تشغيل الشقق الفندقية المملوكة بالكامل من شركة «كابيتالاند»، جائزة «العلامة الرائدة للشقق الفندقية المزودة بالخدمات» .

وذلك خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا لهذا العام. ونالت أسكوت هذا التقدير عن كل منطقة من هذه المناطق للعام الخامس على التوالي.

وكانت حصدت ما مجموعه 21 جائزة خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية للمناطق الثلاث. هذا وتصدّرت أسكوت منافسيها في مجال الشقق الفندقية بعد تلقّيها لقب «العلامة الرائدة للشقق الفندقية المزودة بالخدمات» عبر ثماني مناطق، بما فيها الشرق الأوسط وآسيا وسنغافورة وهونغ كونغ وماليزيا والفلبين وفيتنام.

وللعام الخامس على التوالي، حافظت أسكوت على لقب «العلامة الرائدة للشقق الفندقية المزوّدة بالخدمات في الشرق الأوسط». وفي أكتوبر من العام 2020، وللمرة الخامسة، حصدت أسكوت جائزة «أفضل علامة للشقق الفندقية المزوّدة بالخدمات» في حفل توزيع جوائز بيزنس ترافلر الشرق الأوسط 2020.

وتأتي هذه الجوائز تكريماً لأفضل الشركات العاملة في قطاعي السفر والضيافة وفقاً لتصويت قراء المجلة من رجال الأعمال المسافرين على الدوام. وفي إطار توسيع محفظة أسكوت، تواصل المجموعة نموّها باستمرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. ولدى أسكوت حالياً 12 فندقاً آخر قيد الإنشاء بما في ذلك سيتادينز قرية الثقافة بدبي.

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