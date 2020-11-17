«إيمنسا للتكنولوجيا» تضخ أكبر استثمار في الطباعة ثلاثية الأبعاد بالسعودية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة إيمنسا للتكنولوجيا، وهي الشركة الرائدة في طباعة ثلاثية الأبعاد في المنطقة، عن دخولها السوق السعودي من خلال استحواذها الكامل على شركتين رائدتين تعملان في المجال نفسه بالمملكة، وهما «شركة ثلاثية الأبعاد (شكل3D )» SHAKL3D و «لاي لابس» LayLabs. وتمثل هذه الخطوة جانباً مهماً في شركة إيمنسا الهادفة إلى توسعة نطاق وجودها إقليمياً لتقديم خدماتها لعملائها في المملكة.

وتسجل الشركة حضوراً قوياً لها في دبي والشارقة إضافة إلى الكويت والرياض والدمام (بعد هذه الشراكة)، وستعلن قريباً عن دخولها سوق الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال فهمي الشوا، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة إيمنسا للتكنولوجيا: «تقدم إيمنسا حالياً خدماتها لكل دول مجلس التعاون الخليجي، وبفضل عمليات الاستحواذ الحالية، نسعى إلى جعل المملكة سوقاً رئيسياً لخدمة القدرات المحلية الحالية وتطويرها، والعمل على تحقيق التوسع السريع لاعتماد الطباعة ثلاثية الأبعاد داخل المملكة، وهو ما نعتبره توسعاً تجارياً لشركتنا، وترسيخاً لقدراتنا المتنامية في المملكة».

وقال المهندس عمر عبدالله أبوحباية، مدير عام إيمنسا السعودية، الشركة التي تم تأسيسها حديثاً في المملكة والمدير التنفيذي لعمليات (مجموعة إيمنسا): «يسعدنا تأسيس هذه الشراكة، ونحن واثقون من أن قطاع الصناعة بالإضافة أو بما يعرف بالطباعة ثلاثية الأبعاد على المستوى الإقليمي سيصل إلى آفاق جديدة.

ومن شأن الخبرات التي تمتلكها الشركتان «شكل 3D» و«إيمنسا» في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد أن تساعد على نشر الحلول الرقمية في الصناعة. إننا على يقين تام من أن السوق السعودي سيستفيد من الاستخدامات المختلفة لهذه التقنيات في جميع القطاعات».

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