سويس لوج تفوز بجائزة سيملس لبرنامج التدريب الافتراضي

المصدر: دبي - البيان

فازت سويس لوج، الشركة العالمية الرائدة في مجال الحلول اللوجستية المؤتمتة القائمة على البيانات والروبوتات، بجائزة «سيملس الشرق الأوسط» عن فئة أفضل حلول التحول الرقمي والابتكار لهذا العام، وذلك عن تطبيق SynQ لإدارة المستودعات: برنامج التدريب الافتراضي.

جاء هذا الإعلان في إطار «جوائز سيملس 2020» التي تتزامن مع انطلاق فعاليات معرض «سيملس الشرق الأوسط 2020»، وهو المعرض الأكبر في المنطقة للحلول الذكية للمدفوعات والتجارة الرقمية والتجزئة، والذي أقيم على منصة افتراضية هذا العام.

يرمز SynQ إلى الذكاء المتزامن، وهو عبارة عن منصة برمجية معيارية لإدارة المستودعات وتنسيق تدفق البضائع والمنتجات فيها. يمكّن التطبيق من إنجاز العمليات الدقيقة المطلوبة لتحسين أداء المستودعات، إذ تقوم منصة البرنامج بتضمين الذكاء في عملياتها ومزامنة أداء معدات المستودعات الآلية واليدوية للمؤسسات بأفضل طريقة ممكنة.

هذا وقد تم تنفيذ تطبيق تدريب الواقع الافتراضي للتغلب على التحدّيات المترتبة على تدريب القائمين على مناولة البضائع داخل المستودعات أثناء ساعات العمل.

وذلك من خلال نقل عملية التدريب إلى العالم الافتراضي، مع مراعاة تفعيل الوظائف التشغيلية لحل SynQ الذي ابتكرته سويس لوج. يسمح حل التدريب في الواقع الافتراضي للمستخدمين بتدريب العمال القائمين على مناولة البضائع في مستودع افتراضي قبل تواجدهم الفعلي في مكان العمل.

وبهذه المناسبة، علّق آلان قدوم، المدير العام لشركة سويس لوج الشرق الأوسط، قائلاً: "إنه لشرف كبير أن يتم تكريمنا من قبل سيملس الشرق الأوسط لابتكاراتنا المستمرة والتزامنا بتنفيذ حلول الأتمتة لاستشراف المستقبل بطريقة تمكّن الشركات من تحسين أدائها في مجال المستودعات والخدمات اللوجستية. في سويس لوج، ننظر إلى الابتكارات الجاهزة للاستخدام على أنها العمود الفقري لعملياتنا.

وتأتي جائزة سيملس كشاهد على على التزامنا بالابتكار المستمر لتقديم تكنولوجيا تنافسية لتلبية الطلب المتزايد على ابتكار حلول متعددة القنوات للتصدي لتحديات التخزين والتوزيع.

تُعد مناولة المنتجات والبضائع ووضعها على منصات النقل من العمليات التي تستغرق الوقت والجهد وتمثل 60٪ من التكاليف التشغيلية في المستودعات ومراكز التوزيع. يقدم تطبيق سويس لوج للتدريب الافتراضي نهجاً جديداً للتدريب على حلول CarryPick، مما يزيد من كفاءة أداء العمال في عمليات المناولة في المستودعات.

يُعتبر نظام CarryPick نظام تناول وتخزين آلي مبتكر مصمم للإمداد اللوجيستي متعدد القنوات، ويتضمن حلول برامج ذكية مع خوارزميات مُطوّرة لتحسين طرق تخصيص العناصر لتعزيز عملية التخزين والمناولة. ومع وجود موظفين أكثر كفاءة، تصبح عملية الانتقاء والمناولة أكثر دقة، مما يعني عدداً أقل من الأخطاء وانخفاض التكلفة والعمالة المرتبطة بتصحيح الأخطاء.

يوفر تدريب الواقع الافتراضي من سويس لوج ميزتين رئيسيتين إضافيتين للعملاء، سواء الذين بدأوا للتو باستخدام حل SynQ لإدارة مستودعاتهم، أو لعملاء SynQ الحاليين في حال كان لديهم عُمال جدد أو موسميون بحاجة إلى التعلم بسرعة لبدء العمل في مستودعات تلك الشركات. يقدم التطبيق نهجاً جديداً لتدريب الأيدي العاملة يلغي الحاجة إلى التدريب في مكان العمل وشغل تلك المساحات القيمة.

تأتي جوائز سيملس للاحتفال بالتميز وتكريم الشركات والأفراد الذين أظهروا قدرة لا مثيل لها على النجاح، ورفعوا سقف معايير التميز، وقدّموا أحدث التطورات التكنولوجية المبتكرة في المنطقة.

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