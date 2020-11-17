«زووم» تفتتح متجرين بمحطتي قطار نخلة جميرا «بالم جيت واي» و«أكوافنتشر»

المصدر: دبي- البيان

افتتحت «زووم» متجرين جديدين في محطتي «بالم جيت واي» ومدينة أكوافنتشر المائية، ليكونا بذلك أول متجرين تفتتحهما «زووم» على مسار «قطار نخلة جميرا الكهربائي» بهدف تلبية احتياجات الركاب وزوار نخلة جميرا.

ويقدّم كلا المتجرين تشكيلة واسعة من منتجات البقالة والأطعمة والمشروبات لزوار «نخلة جميرا» التي تعد من أبرز الوجهات الترفيهية المرموقة في دبي. وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: نحرص في مجموعة إينوك على تلبية متطلبات عملائنا عبر توفير وجهة شاملة تلبي كامل احتياجاتهم من منتجات البيع بالتجزئة.

فقد شهدت سلسلة متاجرنا المحلية زووم نمواً متسارعاً لتصبح شبكة رائدة للبيع بالتجزئة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال توسيع حضورنا ليشمل مسار قطار نخلة جميرا الكهربائي، نتطلع قدماً لدعم رؤية الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد توفير أفضل الخدمات لزوار الدولة وسكانها.

كانت إينوك افتتحت أول متاجرها للبيع بالتجزئة في عام 1995، وتمتلك حالياً أكثر من 230 متجر «زووم» في الإمارات، منها 43 متجراً في محطات مترو دبي.

وتتنوع متاجر «زووم» بين تلك المتواجدة في محطات الخدمة التي تتميز بسهولة الوصول إليها، والمتاجر الصغيرة، والمتاجر في محطات المترو، علاوة على متاجر السوبر ماركت الكبيرة ضمن عددٍ من المجمعات السكنية والمواقع البارزة مثل «برج خليفة» و«برج جيت» و«أبراج كيان» و«برج السلام». ويمكن للعملاء الدفع في متاجر «زووم» بوسائل الدفع المختلفة بما في ذلك بطاقات «فيزا» و«ماستركارد» وENOCPay وVIP وبطاقات نول وتطبيق دبي الآن.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز