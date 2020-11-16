إنفستكورب تستحوذ على أكبر شركة للحبوب والقهوة الفورية في الصين

المصدر: دبي- البيان

أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم أنها عقدت اتفاقاً نهائياً للاستحواذ على حصة أكثرية في «فيز برانز»، من المساهم والرئيس التنفيذي الحالي بن تشنغ. وقد عُقدت الصفقة بالشراكة مع صندوق النمو الغذائي في آسيا 1.

وتأسست «فيز برانز» عام 1988، وهي شركة عائلية موزعة للعلامات التجارية للأغذية والمشروبات الفورية في جميع أنحاء الصين وجنوب شرق آسيا، مع مجموعة واسعة من الحبوب والقهوة والشاي والوجبات الخفيفة، بما في ذلك العلامات التجارية الشهيرة «غولد روست» و«كالسوم» و«رويال ميانمارتي» و«كافيه 21».

ويقع المقر الرئيسي لشركة «فيز برانز» في سنغافورة، ويعمل فيها قرابة 1300 موظف، وتملك منشآت تصنيعية في الصين وميانمار. وقد حققت الشركة مبيعات بقيمة 170 مليون دولار سنغافوري في الأشهر ال12 المنتهية في 30 يونيو 2020.

والصين هي أكبر سوق للشركة، وتمثل أكثر من 65٪ من إيراداتها. وتمتلك العلامة التجارية «غولد روست» نحو 35٪ من سوق الحبوب الفورية في جنوب الصين، وهي منطقة يبلغ عدد سكانها أكثر من 220 مليون نسمة. وتتمتع «فيز برانز» بموقع راسخ في سوق الحبوب الصيني الكبير الذي تفوق قيمته مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 7 ٪ سنوياً ليصل إلى 1.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024.

وعلى مدار الأعوام الثلاثين الماضية، تمكنت الشركة من بناء مكانة رائدة في السوق بمحفظة تضم أكثر من 10 علامات تجارية في الصين وجنوب شرق آسيا.

جدير بالذكر، أن الاستحواذ على «فيز برانز» هو الاستثمار ال16 لإنفستكورب في قطاع الأغذية والمشروبات خلال أكثر من ثلاثة عقود، عبر الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. وأقامت مجموعة إنفستكورب مشروعاً مشتركاً مع «تشاينا ريسورسز»، الذراع الاستثمارية الخاصة لمجموعة «تشاينا ريسورسز غروب»، وهي إحدى شركات «فورتشن غلوبال 500» ومالكة لـ«تشاينا ريسورسز فانغارد» - أكبر سلسلة سوبر ماركت في الصين، و«فنغ استراتيجي هولدنغز ليميتد»، الذراع الاستثمارية لعائلتَي فيكتور فنغ ووليام فنغ. وتركز منصة الاستثمار بشكل أساسي على الاستفادة من إمكانات النمو والفرص السانحة في سوق قطاع الأغذية المجزأ للغاية في آسيا.

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