50 % خصماً لحاملي «إسعاد» في «كيمبنسكي نخلة جميرا»

المصدر: دبي - البيان

وقعت منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، على استمارة تقديم العروض الخاصة بانضمام فندق «كمبينسكي نخلة جميرا» إلى الخيارات المتنوعة من الفنادق والمطاعم التي تقدمها «إسعاد» لحامليها ولأقاربهم من الدرجة الأولى، موفرة لهم بذلك خصماً حصرياً بنسبة %50 على تكلفة النزول في غرف وأجنحة الفندق، بالإضافة إلى استخدام جميع مرافق المنتجعات الصحية التابعة له.

وقال صادق علي، ممثل قطاع السياحة والسفر في لجنة بطاقة إسعاد: «إن انضمام فندق «كمبينسكي» إلى الخيارات التي تقدمها «إسعاد» لحامليها، يعد إضافة مميزة، وستحظى بارتياح لدى حاملي البطاقة، لا سيما وأن الخصم ممتاز وحصري».

وأضاف أن فريق «إسعاد» سيستمر في عمله للوصول إلى كل ما يحقق السعادة لحاملي البطاقة ولأسرهم.

وقدم الشكر إلى إدارة فندق «كمبينسكي نخلة جميرا»، على تعاونهم في إتمام هذه الاتفاق، مؤكداً أن الفندق أصبح شريكاً مهماً للجنة بطاقة إسعاد، وهي بداية علاقة طويلة ومجزية لكلا الطرفين.

وأوضح صادق علي: «لكي يحصل حامل البطاقة على هذا العرض عليه أن يقوم بالحجز عبر الموقع الرسمي للفندق واستخدام كود الخصم «ESAAD» مع ضرورة إبراز بطاقة إسعاد لموظف الاستقبال عند الذهاب للفندق».

ويُشار إلى أن الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص ببطاقة «إسعاد» يتيح لحاملي البطاقة الاطلاع على كافة العروض والمزايا التي تقدمها «إسعاد» في مختلف القطاعات.

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