ساكسو بنك يوقع اتفاقية شراكة مع شركة ثروة للتكنولوجيا المالية

المصدر: دبي - البيان

وقع ساكسو بنك، اتفاقية شراكة استراتيجية تستهدف دعم ثروة، شركة التكنولوجيا المالية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها وتعد أول شركة للاستشارات المالية عبر الإنترنت في المنطقة.

وتعزيز نموها المتسارع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتضمن الاتفاقية لشركة ثروة الاستفادة من تقنيات ساكسو بنك ومنصاته الرقمية المُبتكرة من أجل إضافة فئات أصول جديدة إلى محفظة عروضها، وزيادتها مرونتها في تصميم المنتجات والخدمات بما يُلبي احتياجات العملاء على أوسع نطاقٍ.

كما تُعزز الاتفاقية كفاءة شركة ثروة في توسيع قاعدة عملائها وعروض منتجاتها مُستقبلاً في مختلف فئات الأصول المتعددة.

وقال ستيف ويلر، الرئيس التنفيذي في ساكسو بنك لمنطقة الشرق الأوسط: «نفخر بتوقيع اتفاقية الشراكة هذه مع ثروة التي تتمتع بإمكانات نمو واعدة باعتبارها إحدى أبرز شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في المنطقة. وتُقدم الشراكة دليلاً واضحاً على المنافع الكبيرة التي سيُحققها التعاون المُتبادل بين ساكسو بنك وثروة».

وأضاف ويلر: «نُركز في ساكسو بنك على الاستفادة من قوة الشراكات المثمرة، ونؤمن في ضوء ذلك بضرورة التزام المؤسسات المالية باستكشاف فُرص إقامة شراكات تدعم جهود الابتكار وتحسين تجارب العملاء، لمواكبة النمو المُتسارع للاستهلاك الرقمي.

كما تُجسد هذه الخطوة مثالاً رائعاً على قوة الشراكات المجزية ذات النفع المُتبادل، ونتوقع في الفترة المُقبلة إقامة شراكات مشابهة في قطاع الخدمات المالية ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتوازي مع تسارع عمليات التحول الرقمي».

بدوره قال مارك شهوان، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ثروة: «يأتي توقيع اتفاقية شراكتنا مع ساكسو بنك دعماً لمسار النمو الإيجابي والمتسارع الذي شهدناه منذ إطلاق منصتنا في فبراير 2018.

وندرك جيداً مدى حاجتنا للتعاون مع شريك موثوق يُساعدنا في تطوير أعمالنا بمرونة وتقديم خدمات ومنتجات أكثر تنوعاً لعملائنا، خاصة عند التوسع نحو أسواق جديدة».

وأضاف شهوان: «ينبع قرار شراكتنا مع ساكسو بنك لتفرّده في توفير تقنيات متطورة واعتماده على إطار تنظيمي مُبتكر، وتقديم مزايا متنوعة عبر واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة.

فضلاً عن تميزه في مجال الدعم التقني وجوانب أخرى مثل تقديم تجارب لطالما حازت على ثقة العُملاء. وقد أدركنا في ضوء تطور ونمو شركة ثروة مدى الحاجة للتعاون مع شريكٍ موثوق يدعم رحلتنا وجهودنا للتوسع نحو أسواق جديدة».

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