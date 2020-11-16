«أمازون. ايه إي» يقدم تخفيضات حتى 70% في الجمعة البيضاء

المصدر: دبي - البيان

يستعد موقع أمازون.ايه إي Amazon.ae لإطلاق النسخة السابعة من تخفيضات الجمعة البيضاء، فعالية الخصومات السنوية التي تستمر لسبعة أيام من 24 ولغاية 30 نوفمبر.

ويمكن للعملاء الاستفادة من عروض الجمعة البيضاء ابتداءً من منتصف ليل يوم 24 نوفمبر، بينما يحصل أعضاء برنامج برايم على أفضلية الوصول المبكر للعروض قبل 12 ساعة من بدء الحملة؛ أي منذ الساعة 12 ظهراً يوم 23 نوفمبر.

كما يمكن للعملاء غير الأعضاء في برنامج برايم التسجيل في الفترة التجريبية المجانية لمدة 30 يوماً عبر الموقع الإلكتروني amazon.ae/prime، ليكونوا أول المستفيدين من عروض الجمعة البيضاء، إلى جانب مزايا التسوق والترفيه الأخرى الخاصة بالبرنامج.

وتتضمن عروض الجمعة البيضاء تخفيضات تصل إلى 70% على موقع Amazon.ae الذي سيقدم للعملاء عروضاً جديدة كل يوم على المنتجات المحلية والدولية، بما في ذلك عروض الجمعة السوداء الخاصة بالولايات المتحدة من خلال موقع Amazon.ae. وستتضمن فعالية الجمعة البيضاء عروضاً على أكثر من 30 فئة تشمل الإلكترونيات والأزياء والمنتجات الرياضية ومستلزمات التجميل والمطبخ والأدوات المنزلية وغيرها.

بالإضافة إلى خصومات على أشهر العلامات التجارية مثل أندر آرمور وأديداس وتومي هيلفيغر وكالفن كلاين وريبوك وبوز ولوجيتيك وفيتابيوتيكس وستاربكس وغيرها الكثير.

كما سيحظى العملاء أثناء فترة عروض الجمعة البيضاء بفرصة استكشاف قائمة متنامية من الشركات الصغيرة في الإمارات، وذلك بالتسوق ضمن واجهة المتاجر المحلية على موقع Amazon.ae، التي تتضمن مجموعة مختارة بعناية من المنتجات لتعريف المتسوقين بالشركات المحلية الصغيرة.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «منذ أن أطلقنا عروض الجمعة البيضاء في الإمارات العربية المتحدة سنة 2014 لتكون النسخة الإقليمية من فعالية عروض الخصومات العالمية التي تعرف باسم الجمعة السوداء، نجحنا باستقطاب العملاء الذين اعتادوا ترقب فعالية التسوق المميزة هذه بما تقدمه من عروض مغرية كل عام.

ويسعدنا أن نطلق النسخة السابعة من عروض الجمعة البيضاء على موقع Amazon.ae، التي نقدم من خلالها لعملائنا فرصة استكشاف العروض الرائعة على مجموعة واسعة من المنتجات والاستفادة قدر الإمكان من الخصومات المجزية. كما سنقدم هذا العام عروضاً على قائمة متنامية من الشركات المحلية الصغيرة، وسنشجع الملايين من عملائنا على استكشاف بعض من هذه العلامات التجارية المحلية الرائعة».

كما ستقدم فعالية الجمعة البيضاء عروضاً جديدة يومياً على موقع Amazon.ae، إلى جانب تقديم خصومات كبيرة على كميات محدودة من آلاف المنتجات ولفترة زمنية قصيرة، مع طرح عروض جديدة بوتيرة عالية تصل إلى عرض جديد كل خمس دقائق.

كما يستفيد عملاء موقع Amazon.ae من مزايا إضافية عند استخدام بطاقات بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الإمارات الإسلامي وبطاقات «ليف» خلال عروض الجمعة البيضاء، مع تخفيضات فورية إضافية بنسبة 15% تصل قيمتها حتى 75 درهماً على طلباتهم.

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