«دو» تعلن توفر هاتفي «آيفون 12 برو ماكس» و«آيفون 12 ميني» بتقنية الجيل الخامس

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة توفير هاتفي «آيفون 12 برو ماكس» و«آيفون 12 ميني» الجديدين لعملائها في الإمارات.

وذلك في متاجرها للتجزئة وعبر قنواتها الرقمية. ويأتي هاتف «آيفون 12 برو ماكس» الجديد كلياً مع كاميرا احترافية ذات خصائص وأنظمة مبتكرة وأكبر شاشة عرض تقدم أعلى مستوى من الدقة على الإطلاق في أجهزة «آيفون» مما يمنح المستخدمين تجارب مشاهدة واقعية ورائعة.

ويأتي هاتف «آيفون 12 ميني» مع شاشة عرض بحجم 5.4 بوصات، ويجمع الهاتف التكنولوجيا المتقدمة التي تتميز بها هواتف «آيفون 12» في جهاز أنيق أصغر حجماً مع شاشة كبيرة وغامرة تمتد من الحافة إلى الحافة بشكل مميز. ويدعم كلا الطرازين تجربة تقنية الجيل الخامس المتقدمة.

وبمناسبة توفير الهاتفين الجديدين في متاجرها، تقدم «دو» عرضاً حصرياً لعملائها في دولة الإمارات.

حيث سيحصل جميع عملاء الدفع الآجل المشتركين في باقات Power 200 أو الباقات الأعلى على 200 جيجابايت من البيانات مجاناً على مدار 90 يوماً. ويمكن للعملاء الذين يشترون أي من أجهزة آيفون الجديدة بما في ذلك كلا الجهازين «آيفون 12» و«آيفون 12 برو» حتى 31 ديسمبر الاستفادة من هذا العرض الحصري.

وتتميز هواتف آيفون الجديدة باحتوائها على أكثر نطاقات شبكة الجيل الخامس تقدماً مقارنة بأي هاتف ذكي آخر، مما يجعلها توفر تغطية شبكات الجيل الخامس في جميع أنحاء العالم.

ويدفع هاتف «آيفون 12 برو ماكس» المزود بشاشة عرض مقاس 6.7 بوصات حدود الابتكار ليمنح مستخدميه القدرة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة في حياتهم اليومية. ويأتي الهاتف بتصميم جديد كلياً مع أكبر شاشة عرض على الإطلاق على مستوى هواتف «آيفون» وأعلى دقة عرض بنحو 3.5 ملايين بكسل تقريباً، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة وواقعية للمستخدمين.

ويتوفر الهاتف بأربعة تصاميم مذهلة من الفولاذ المقاوم للصدأ. كما يأتي بشاشة Super Retina XDR من الحافة إلى الحافة، وميزة مقاومة الماء وفق معيار IP68 الرائد على مستوى القطاع.

ويُعد هاتف «آيفون 12 ميني»، الذي يأتي بحجم 5.4 بوصات أصغر وأنحف وأخف هاتف ذكي يعمل بتقنية الجيل الخامس في العالم، ويقدم الهاتف تصميماً جديداً وأنيقاً مزوداً بقدرات جديدة وقوية. ويتوفر الهاتف بخمسة ألوان جميلة من الألومنيوم، وقد تمت إعادة تصميمه ليشتمل على جميع التقنيات المتميزة في هواتف سلسة «آيفون 12» في حجم صغير مميز، بينما يحافظ في الوقت نفسه على دقة ووضوح العرض من خلال شاشة Super Retina XDR الكبيرة والغامرة التي تمتد من الحافة إلى الحافة. ويدعم الهاتف معيار مقاومة الماء IP68 وخاصية MagSafe التي توفر قدرة شحن لاسلكي عالية مع حماية الواجهة الأمامية المعززة بتقنية الدرع الخزفي الجديد، مما يمنح الهاتف أعلى مستوى من المتانة مقارنة مع زجاج أي هاتف ذكي على الإطلاق.

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