دبي تستضيف المؤتمر السنوي لتنمية إيرادات قطاع الضيافة والفنادق بالشرق الأوسط 6 ديسمبر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط، إقامة مؤتمرها السنوي لتنمية إيرادات قطاع الضيافة والفنادق 2020 في الشرق الأوسط بدبي، الشهر القادم. وسيعقد المؤتمر الأحد 6 ديسمبر، بقاعة المؤتمرات في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، تحت شعار «البقاء على اتصال، والبقاء على علم، والبقاء على صلة».

ويبحث المؤتمر، إحياء أنشطة قطاع الضيافة، وإعادة التواصل وتبادل الخبرات، ولمناقشة التحديات والإنجازات التي يشهدها قطاع الضيافة والفنادق في وقتنا الحالي، ويشارك في المؤتمر كبار المسؤولين في قطاعي السياحة والفنادق في المنطقة.

وعلى رأسهم مسؤولون من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، ومن وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ومن مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، ومجموعة فنادق آكور، ومجموعة فنادق جميرا، ومجموعة فنادق شانغريلا، وغيرها من أهم الشركات والمؤسسات العالمية المتخصصة في قطاعي السياحة والفنادق.

ويحظى المؤتمر بدعم مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وسيلقي عصام كاظم المدير التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، الكلمة الافتتاحية في المؤتمر.

وقال عصام كاظم: «أظهر قطاع الضيافة في دبي، قدرة كبيرة على الصمود في وجه تحديات عام 2020، وكان أيضاً أحد القطاعات التي ارتقت إلى مستوى إنعاش السياحة، وضمان شعور الزوار بالأمان، أثناء استمتاعهم بكل ما تقدمه المدينة.

وبفضل الاستجابة الفعّالة من قيادة الإمارات في التصدي لجائحة»كورونا«(كوفيد 19)، نتمكن من استئناف المؤتمرات الحيوية، على غرار مؤتمرنا هذا، الذي سيسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارات وكافة أنحاء المنطقة، ولا شك أنه سوف يكون لمشاركة الحضور دور هام في تعزيز أدائنا السياحي، الذي نسعى إلى إعادة إحيائه منذ استئناف السياحة الدولية في يوليو الماضي، وذلك وصولاً إلى اكتساب الزخم المطلوب، للانتقال بقوة إلى عام 2021».

وفي سياق متصل، قال بوب جيلبرت الرئيس، المدير التنفيذي للجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط: «نحن فخورون جداً باستضافة دبي للمؤتمر، ضمن حاضنة واقعية وافتراضية، وفي هذه المناسبة، لا يسعنا سوى الإعراب عن سرورنا لدعم هذا القطاع، من خلال عقد هذا المؤتمر، بعد مرور عام غير مسبوق ومليء بالتحديات».

وأضاف بوب: «سيتمكن كبار خبراء الضيافة والسياحة وشركاء قطاع الضيافة، من حضور المؤتمر شخصياً، أو افتراضياً عن بعد، وسيوفر موقع المؤتمر في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، لـ 220 مشاركاً، كافة إجراءات الصحة والسلامة والتباعد الاجتماعي، كما سوف يتمكن الحضور عن بعد، من متابعة مجريات المؤتمر من مواقعهم حول العالم».

وسيستعرض المؤتمر محتوى سمعياً بصرياً حديثاً، من شأنه أن يضيف ديناميكية لقطاع الضيافة، من خلال التفاعل الافتراضي الذي سيقود قطاع التكنولوجيا في المستقبل، وذلك برعاية شركات خبيرة بالتكنولوجيا، مثل Cvent وeClipse وMaze FX.

وقالت منى فرج المديرة الإدارية للجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط: «نحن ممتنون حقاً لكافة المتحدثين، والجهات الراعية للمؤتمر، والذين بمشاركتهم، سيمنحون قطاع الضيافة والفنادق فرصة العودة إلى أجواء المؤتمرات المتخصصة، خلال هذه الأوقات الصعبة، ولا بد لي أن أشير إلى أن هذا المؤتمر يشكل ثمرة تعاون تجمع أهم العلامات السياحية والفندقية تحت سقف واحد في دبي».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز