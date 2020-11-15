«وصل» تعزّز مكانتها وتحصد جائزة دبي الذهبية للجودة

المصدر: دبي - البيان

تمكنت مجموعة وصل لإدارة الأصول، إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي، من الحصول على جائزة دبي الذهبية للجودة للشركات العاملة في قطاع العقارات، خلال حفل جوائز التميز لقطاع الأعمال الذي أقامته «اقتصادية دبي» افتراضياً، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وحصدت وصل الجائزة بناءً على العديد من المعايير التي يتطلب تقديمها للجنة الجائزة، والتي تضم معايير القيادة، والاستراتيجية، والموظفين، والشراكات والموارد، والعمليات والمنتجات والخدمات، إضافة إلى نتائج العملاء والأفراد والأعمال. وبناءً على ذلك، نجحت وصل في تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة التي ضمنت لها الفوز بهذه الجائزة المرموقة.

ويمكن للفائزين السابقين بجائزة دبي للجودة الترشّح وتقديم المستندات المطلوبة لنيل «جائزة دبي للجودة - الفئة الذهبية».

حيث يتعين على المتقدمين إظهار التحسن المستمر وبشكل ملحوظ مقارنة بمستويات أدائهم الأخيرة. ويتعين على الشركات أيضاً إظهار دلائل قوية تظهر الأساليب المبتكرة والمحسّنة والمقدمة حديثاً، والتي تتبعها الشركة في عملياتها.

وسبق لوصل أن حصلت على جائزة دبي للجودة عن قطاع الخدمات، تقديراً لتوظيفها أعلى المعايير في توفير خدماتها لعملائها، كما سجلت العديد من الإنجازات خلال تقديم المستندات المطلوبة في ترشيحها الأخير، حيث بلغت نسبة سعادة العملاء 93%، بينما وصل معدل رضا الموظفين إلى 94%، مع تحقيق زيادة في حجم أصولها لتصل إلى أكثر من 50.000 وحدة، إضافة إلى تسجيل نمو مستدام في حجم إيراداتها.

وقال هشام القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول: «تعتبر جائزة دبي الذهبية للجودة أرفع تقدير في إمارة دبي، ويعد الحصول عليها بمثابة شهادة على الأداء الاستثنائي للشركة وأساليبها المبتكرة في كل أعمالها. ومع أن هذا العام كان حافلاً بالتحديات في جميع قطاعات الأعمال، تمكنت وصل من مواصلة تركيزها على أعمالها، ونفخر باختيارنا بين المؤسسات الأولى التي نجحت في التكيف مع التغيير، ومساندة عملائنا».

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