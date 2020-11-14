منح تيك توك تمديداً لمدة 15 يوماً في الولايات المتحدة

المصدر: (د ب أ)

قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة إن شركة "بايت دانس"، مالكة تطبيق "تيك توك" ومقرها الصين، حصلت على تمديد لمدة 15 يوما على الموعد النهائي للبيع القسري، قبل فرض حظر محتمل على تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير.



وتكافح الشركة إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في المحاكم، كما تكافح أمرا ثانيا قد يؤدي إلى حظر التطبيق، وسط اتهامات بأن ملكية شركة صينية للتطبيق تمثل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة.



حتى الآن، أوقفت المحاكم الحظر التام ووقف التنزيلات.



وقالت وزارة الخزانة إن التمديد يهدف إلى منح الوقت الكافي للطرفين لحل القضايا.

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