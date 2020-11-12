فندق «أوكسيدنتال الشارقة جراند» يفتتح أبوابه رسمياً

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت مجموعة بارسيلو الإسبانية للفنادق، الافتتاح الرسمي لفندق «أوكسيدنتال الشارقة جراند».

والذي كان يُعرف سابقاً باسم فندق «الشارقة جراند»، وتم الانتهاء من عمليات تجديد الفندق، وتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، التي يتميّز بها برنامج «بارسيلو وي كير».

وتمت عمليات إعادة تصميم وتجديد كامل مبنى الفندق، الذي يعود إنشاؤه إلى عام 1977، وهو يشكل معلماً شهيراً، يحمل إرثاً فريداً في الشارقة، مع إطلالته على الخليج العربي.

ويضم الفندق 221 غرفةً بشرفات خاصةً، توفر إطلالات على الخليج العربي، أو مدينة الشارقة، ويشمل الفندق أقساماً مخصصةً لخدمات الصحة والعافية، ومركزاً للّياقة البدنية، وغرف اجتماعات ومساحات مخصصة للأطفال، ويمتلك الفندق شاطئه الخاص على ساحل الشارقة.

وقال نيستور ديل تورو بينيتيز، المدير العام والمدير التنفيذي في فندق «أوكسيدنتال الشارقة جراند»:

«نحن متحمسون للغاية لافتتاح فندق «أوكسيدنتال الشارقة جراند»، وللعودة الرسمية بمبنى الفندق العريق، إلى خارطة سوق السياحة والضيافة في الشارقة، بشكل حيوي ومتجدد، ونتطلع للترحيب بالضيوف في الفندق.

وقام الفندق بإطلاق مبادرة برنامج «#العيش_في_الشارقة»، وتهدف هذه المبادرة، إلى التواصل مع سكان الشارقة، والسلطات المحلية، للترويج للمدينة كوجهة سياحية وتجارية وترفيهية على مستوى السكان المحليين والمسافرين الدوليين».

ويضم الفندق ثلاثة مطاعم، تطل جميعها على الشاطئ الخاص والمسبح، وهي مطعم «مينا» لتناول الطعام طوال اليوم، ومطعم «لا بامبا» المتوسطي في الهواء الطلق، ومطعم ومقهى «لا تيراس»، الذي يقدم الوجبات الخفيفة.

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