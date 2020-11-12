مجموعة الفهيم تطلق رحلة البحث عن مفاتيح الأحلام في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت مجموعة الفهيم، حملة من خلال لعبة تفاعلية، بعنوان «مفتاح الحلم»، لإعطاء المجتمع المحلي تجربة ترفيهية خاصة. وبدأت عملية رحلة البحث عن مفتاح الأحلام رسمياً، يوم الثلاثاء (10 فبراير 2020)، وتستمر حتى 1 ديسمبر المقبل.

ويتمحور مفتاح الحلم حول عملية بحث مثيرة عن 6 مفاتيح مفقودة، وتوجد في 6 مواقع مختلفة في أبوظبي، وهو ما يتيح لجميع المقيمين في أبوظبي، الانضمام إلى عملية البحث هذه، لإيجاد المفاتيح، والفوز بجوائز ثمينة.

وقالت شريفة الفهيم رئيسة الخدمات المشتركة في مجموعة الفهيم: عملنا على إطلاق هذه اللعبة التفاعلية، لبث روح التفاؤل والمرح في نفوس الناس، وإيجاد مفتاح الأحلام الذي قد يغير حياتهم. كما نهدف إلى إيجاد طريقة لإعادة التواصل بين مختلف أفراد المجتمع، لا سيما الأصدقاء والعائلات، وهو شيء افتقدناه خلال الأشهر الماضية بسبب الجائحة، وقواعد التباعد الاجتماعي، لذا، ندعو الجميع إلى الاستمتاع بهذه اللعبة.

طريقة اللعبة

ويمكن للأشخاص الراغبين بالمشاركة، الدخول إلى الصفحة الرسمية لمجموعة الفهيم على إنستغرام، ثم التسجيل لبدء اللعب.

وتبدأ اللعبة من خلال البحث عن المفتاح، وبعد العثور عليه، يجب على الشخص أن يلتقط صورة له، ومن ثم مسح رمز الاستجابة السريعة.

ويتعين على المشاركين التقاط صورة سيلفي مع المفاتيح الموجودة في الموقع، وفي الموقع الأخير، سيجب عليهم إنشاء صورة مجمعة مع 6 صور شخصية لهم، ووضع علامة (tag) على صفحة الفهيم على إنستغرام، للدخول في السحب، والفوز بإحدى الجوائز.

وأضافت: "هناك الكثير من الجوائز القيمة بانتظار المشاركين، مثل سيارة أوبل للفائز بالمركز الأول، في حين سيحصل الفائز بالمركز الثاني، على إقامة في فندق فيرمونت باب البحر، مع تجربة قيادة سيارة جيب في عطلة نهاية الأسبوع، بينما سيحصل أصحاب المراكز المتبقية على العديد من الجوائز الأخرى، التي تشمل حجوزات في المطاعم، وأكسسوارات سيارات وغيرها.

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