«دانوب جروب» تعيد 30% من الرواتب المخفضة خلال جائحة «كورونا»

المصدر: دبي- البيان

أعادت مجموعة «دانوب» 30% من الرواتب، التي تم تخفيضها خلال جائحة فيروس «كورونا» في شهري أبريل ومايو لموظفي المجموعة، وهي أول شركة على الإطلاق في الشرق الأوسط تقوم بهذأ الاجراء، الذي ينم عن المسؤولية الاجتماعية تجاه موظفيها، تم استكمال القرار من خلال تنظيم إعادة توظيف أكثر من 350 شخصاً في وقت كانت فيه المنظمات الأخرى إما تقلل من قوتها العاملة وإما تطلب من موظفيها البقاء دون دفع أجرهم لفترة غير محددة.

وقال ريزوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «دانوب»: «مجموعتنا تعمل بشكل جيد إلى حد كبير. بالطبع، كانت هناك بعض العقبات على طول الطريق بسبب هذا الوباء، ووجدنا أنه لم يكن هناك شيء غير قابل للإدارة بسبب تصميم موظفينا على الإبحار عبر هذه الكارثة البيولوجية والاقتصادية».

وأضاف «لقد ترجمت هذه الجهود الآن إلى قدرتنا على توظيف المزيد من الأشخاص الآن، وإعادة الراتب الذي تم خصمه».

وقال ساجان: «لقد تمكنا من الوصول إلى حيث نحن بدعم وتصميم موظفينا، واعتقدنا أن وجود المزيد منهم سيأخذنا إلى أبعد مما نحن عليه اليوم. علاوة على ذلك، نشعر أنه من مسؤوليتنا إعادة المبلغ لأنني كنت أشعر بالأسف حيال عملية الخصم بأكملها. صدقني حتى ولو مرة واحدة لم يتأخر راتب موظفينا في آخر 27 عاماً وكان هذا الخصم هو المرة الأولى في تاريخ الدانوب، ومن ثم فأنا سعيد للغاية».

مثل هذه القرارات مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على الاقتصاد في حالة جيدة بعد تلقيه ضربات بعد ضربات، بسبب هذا الوباء. في وقت سابق من هذا العام، وزعت مجموعة «دانوب» أيضاً مساعدات بقيمة مليون درهم من المواد الغذائية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بين أولئك الذين كانوا في حاجة إليها إما لأنهم فقدوا وظائفهم أثناء تفشي المرض وإما لأنهم طلبوها لأنهم لم يتلقوا رواتبهم بسبب الوضع الناجم عن الوباء.

وكان الموظفون سعداء للغاية وقال أحد الموظفين: «نحن محظوظون لوجودنا في شركة تعاملنا كوننا عائلة. رغم ذلك، خلال هذه الفترة الصعبة تم خصم الراتب، ولكننا سعداء لاستعادته في حسابنا».

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