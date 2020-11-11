سيسكو: ازدياد المخاوف بشأن الخصوصية والأمان في عالم العمل عن بعد

المصدر: دبي- البيان

نشرت سيسكو دراستين بحثيتين جديدتين على مستوى العالم، أشارتا إلى زيادة قلق المستهلكين بشأن مشاركة البيانات وحماية البيانات، وأمن البيانات خلال فترة انتشار الوباء، والتحديات الأمنية التي تواجه إدارة الأمن الداعمة للموظفين والعملاء في عالمنا الحالي، الذي تحول إلى تسيير الأعمال عن بعد.

وسلطت التقارير الضوء أيضاً على تعزيز المرونة، من خلال الالتزام بتوفير خدمات الأمن، التي تتيح الوصول عن بعد إلى البيانات والتطبيقات من أي مكان، وعبر أي جهاز. وسيهيئ الاستثمار في تقنيات الأمان والحفاظ على خصوصية المعلومات، كل من المؤسسات والمستهلكين لـ «الوضع الطبيعي الجديد» والمستمر.

ومن خلال دراسة استقصائية، ضمت 3 آلاف من صُناع القرار في مجال تقنية المعلومات على مستوى العالم، أشار «تقرير سيسكو لمستقبل العمل الآمن عن بعد»، أن معظم الشركات حول العالم، كانت على استعداد جزئي فقط لدعم القوى العاملة عن بُعد.

ولكنها سرّعت تبنيها للتقنيات التي تمكّن الموظفين من العمل بأمان من أي مكان، وعبر أي جهاز، ما يُعدّ الشركات للتعامل بمرونة مع كل ما قد يأتي بعد ذلك. وبيّن الاستطلاع أنّ:

● 85 % من الشركات أشارت إلى أن الأمن الإلكتروني / الأمن السيبراني، مهم للغاية، أو أكثر أهمية مما كان عليه قبل انتشار جائحة كوفيد 19.

● الوصول الآمن للمعلومات، هو تحدي الأمن الإلكتروني / الأمن السيبراني الأكبر، الذي تواجهه أكبر نسبة من المؤسسات (62 %)، عند دعم الموظفين عن بعد.

● أشار واحد من كل اثنين من المشاركين في الاستطلاع، أن نقاط النهاية، بما في ذلك الحواسيب المحمولة للشركات والحواسيب الشخصية، تمثل تحدياً كبيراً للحماية في بيئة العمل عن بعد.

● أشار 66 % من المشاركين في الاستطلاع، إلى أن انتشار فيروس «كورونا» المستجد، سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات في مجال الأمن الإلكتروني / الأمن السيبراني.

وقال فادي يونس رئيس الأمن السيبراني في سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: «يعد الأمان والخصوصية، من أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية في حياتنا اليوم.

ولطالما كانت مسألة الأمن الإلكتروني/ الأمن السيبراني معقدة للغاية، لكن مع هذه الطريقة الجديدة للعمل، والمنظمات التي تتطلع إلى زيادة استثماراتها في الأمن السيبراني، هناك فرصة فريدة لتغيير الطريقة التي نتعامل بها مع الأمن كقطاع، لتلبية احتياجات عملائنا والمستخدمين النهائيين بشكل أفضل».

ويشعر الكثيرون بالقلق بشأن خصوصية أدوات العمل عن بُعد، ويشككون في ما إذا كانت الشركات تقوم بما هو مطلوب لتحقيق خصوصية البيانات وحمايتها. ووجدت دراسة استقصائية، شملت 2600 مشارك على مستوى العالم، أنه على الرغم من انتشار الوباء، يريد المستهلكون تغييراً طفيفاً، أو لا يريدون أي تغيير في متطلبات الخصوصية.

ويرغبون بأن تصبح الشركات أكثر شفافية، في ما يتعلق بكيفية استخدام بيانات عملائها. وتمتلك الشركات فرصة هامة اليوم، لبناء الثقة، من خلال تضمين الخصوصية في منتجاتها، وتوضيح ممارساتها وشرحها ببساطة لعملائها. وأظهر استطلاع خصوصية المستهلك السنوي الثاني لسيسكو، أنّ:

● 60 % من المشتركين قلقون بشأن خصوصية الأدوات التعاونية عن بعد.

● 53 % يريدون الحفاظ على قوانين الخصوصية، مع استثناءات بسيطة أو معدومة للبيانات المتعلقة بالجائحة.

● يشعر 48 % بأنهم غير قادرين على حماية بياناتهم بشكل فعال اليوم، والسبب الرئيس هو عدم معرفتهم بما تفعله الشركات ببياناتهم.

● يعتقد 56 % أنه يتعين على الحكومات أن تلعب الدور الأساسي في حماية بيانات المستهلك، ويدعم المستهلكون حول العالم بشكل كبير، قوانين الخصوصية التي يتم سنها في بلدانهم.

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