«أمازون. إيه إي» يطلق خدمة إعادة شحن رصيد الهواتف المحمولة مسبقة الدفع

المصدر: دبي- البيان

أعلن موقع Amazon.ae اليوم، إطلاق خدمة جديدة لإعادة شحن الهاتف المحمول، تتيح للعملاء حاملي خطوط الدفع المُسبق من شركتي «اتصالات» و«دو»، تعبئة رصيدهم مباشرة عبر تطبيق أمازون للتسوق، أو بزيارة موقع Amazon.ae، عبر الحاسوب أو الهاتف المحمول.

وصُممت ميزة شحن الهاتف المحمول بعناية، لتأمين طرق دفع سهلة وسريعة باللغتين العربية والإنجليزية، على موقع Amazon.ae.

وستتوفر للعملاء قائمة من خيارات إعادة شحن الهاتف المحمول على الموقع www.amazon.ae، وما عليهم سوى انتقاء الخيار المناسب، وإدخال رقم الهاتف، وإكمال عملية الدفع إلكترونياً عبر بطاقة ائتمان أو خصم مباشر، أو بطاقة هدية من Amazon.ae.

كما يمكن للعملاء تعبئة رصيد هواتف أصدقائهم أو أقربائهم، بإدخال رقم الهاتف واختيار قيمة الرصيد المطلوب.

وتم تطوير ميزة إعادة شحن الهاتف المحمول على موقع Amazon.ae، بالتعاون مع الإمارات للاتصالات «اتصالات»، و«دو» من شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

وقال خالد الخولي الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»: «تدرك «اتصالات»، احتياجات العملاء المختلفة، ما يدفعنا لبذل جهود متواصلة لإطلاق خدمات جديدة، وبناء الشراكات المثمرة مع شركات رائدة، مثل أمازون.

لذا، قدمنا خدمة تعبئة الرصيد عبر الإنترنت لمشتركينا عبر موقع Amazon.ae، تأكيداً منا على التزامنا بتوفير عروض مرنة تلبّي احتياجات عملائنا. كما نتطلع إلى تعزيز التعاون مع أمازون، لنقدم لعملائنا مزايا وتسهيلات واسعة، ومرونة كبيرة في إتمام العمليات المتعلقة بخطوطهم مسبقة الدفع».

ويشكّل إطلاق خدمة إعادة شحن الهاتف المحمول على موقع Amazon.ae، إضافة جديدة إلى قائمة الميزات والخدمات التي يقدمها الموقع، والتي تتضمن خدمة اشترك ووفّر، وهي خدمة مبتكرة وسهلة الاستخدام، تتيح للعملاء اختيار مجموعة من السلع اليومية، ليتم توصيلها إليهم تلقائياً، إلى جانب خدمات أمازون المنزلية، التي توفّر أكثر من 70 خدمة منزلية عند الطلب.

وقال رونالدو مشحور نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

نسعى في أمازون لتقديم طرق جديدة مبتكرة، لتلبية متطلبات عملائنا اليومية، وتأمين أفضل تجربة تسوق لهم، وتجسّد خدمة إعادة شحن الهاتف المحمول على موقع Amazon.ae، دليلاً جديداً على التزامنا التام ابتكار منهجيات تسهم في تعزيز مستويات رضا عملائنا. ويمكن الوصول إلى خدمة إعادة شحن الهاتف المحمول على موقع Amazon.ae، عبر الرابط الإلكتروني: https://www.amazon.ae/recharges/mobile

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