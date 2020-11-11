«بي باي» تطلق حلول «تعرف على عميلك» مدعومة بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة التكنولوجيا المالية «بي باي PayBy» حلول «تعرف على عميلك» المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات، وهي معاملة إلكترونية غير ورقية 100٪، وتستغرق 30 ثانية فقط لإكمالها، مما يلغي الحاجة إلى المستندات أو إجراء زيارات شخصية أو مكالمات فيديو.

وتستخدم المؤسسات المالية والشركات «تعرف على عميلك» لتقييم مخاطر العملاء وفقًا للإرشادات واللوائح الخاصة بالمصرف المركزي في الإمارات. هذا ويتم استخدام تقنية «تعرف على عميلك» أيضًا لتتبع المعلومات والأنشطة المالية للعملاء والموظفين والعملاء من أصحاب الشركات وغيرهم وفقاً لقانون مكافحة غسيل الأموال (AML).

أما بالنسبة لمعظم الشركات، يمكن أن يؤثر الالتزام بنهج «تعرف على عميلك» بشكل كبير على تجربة العملاء في الانضمام وإجراء المدفوعات الرقمية. وفي معظم الحالات، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 7-10 أيام عمل لإتمام عملية «تعرف على عميلك» بمجرد تقديم جميع المستندات المطلوبة.

يستبدل نظام «تعرف على عميلك» المعاملات اليدوية ويحولها إلى نظام آمن ومريح للشركات والعملاء ومن دون تماس. وتتطلب تقنية «تعرف على عميلك» المدعومة بالذكاء الاصطناعي بواجهة بشرية للدعم الخلفي والتحقق فقط من تحميل الهوية الإماراتية للعميل، متبوعاً بفيديو مباشر لصورة ذاتية (selfie ).

يكتشف الذكاء الاصطناعي الوجوه داخل الصورة ويحددها، ويقارنها بالمستخدمين المباشرين بدقة ممتازة. يمكن إتمام معاملة «تعرف على عميلك» eKYC باستخدام أي هاتف ذكي مهما كانت خصائصه، على عكس ميزة التعرف على الوجه الضرورية لإعداد تطبيقات الدفع على بعض الهواتف المحمولة.

ويشير تقرير آفاق الخدمات المصرفية في الإمارات لعام 2020 الصادر عن كي بي إم جي إلى أن بروز مفهوم الخدمات المصرفية المفتوحة في السوق المالي يشكل أيضًا تحديًا يتمثل في مخاطر الاحتيال. ولم تواكب تقنيات الكشف عن الاحتيال الحالية ظروف السوق المتغيرة، هناك طلب على تقنيات المصادقة والهوية الإضافية. يمكن أن تخفف تقنية «تعرف على عميلك» الذكي والفعال من المخاطر التي تشكلها زيادة الرقمنة، مثل الاحتيال على الهوية عبر الإنترنت والاستيلاء على الحسابات، فضلاً عن تعزيز تجربة العملاء.

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