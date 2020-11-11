مكاتب جوليوس باير تنتقل إلى مبنى «آي سي دي بروكفيلد بليس»

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك جوليوس باير، انتقال مكاتبه إلى مبنى «آي سي دي بروكفيلد بليس» في مركز دبي المالي العالمي.

صممت المكاتب الجديدة لتتماشى مع مفهوم التصميم التي تتميز به مواقع البنك حول العالم وهي تمتد على مساحة 28 ألف قدم مربعة في الطابقين 14 و15 وتتميز بإطلالة على مركز دبي المالي العالمي ووسط مدينة دبي.

وقال ريجيس برغر، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ورئيس مجلس إدارة جوليوس باير الشرق الأوسط المحدود: «منذ 15 عاماً، اتخذ البنك خطوة رائدة في افتتاح مكاتب في دبي ما سمح لنا بأن نكون أقرب من عملائنا والتأكيد على التزامنا على المدى الطويل بالمنطقة.

ونبقى متعلقين بجذورنا السويسرية التي تمتد على مدى 130 عاماً، إلا أننا نرى أهمية أن نكون موجودين في أسواقنا العالمية الأساسية.

ويسرنا الدخول في مرحلة جديدة من توسيع أعمالنا في المنطقة عبر اختيار هذه الوجهة الرائدة التي تعرف بالتزامها بأعلى المعايير البيئية لتكون مقر أعمالنا في المنطقة».

وقال علي رضا فاليزاده، الرئيس التنفيذي لجوليوس باير الشرق الأوسط: «تتمتع دبي بموقع مميز بين مركزين عالميين هما سويسرا وسنغافورة وسمحت لنا بتعزيز تغطيتنا العالمية وتقديم أفضل خدمة لعملائنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية وأوروبا الشرقية.

ونحن سعداء للغاية بأن نكون شاهدين على رحلة مكتب دبي من 8 موظفين إلى 160 موظفاً من 28 جنسية مختلفة وأنا على ثقة أن المكاتب الجديدة ستدعم طموحاتنا وتمكننا من توفير خدمة مميزة لعملائنا».

وقالت شيريل سيريان، الرئيس التنفيذي للعمليات في جوليوس باير الشرق الأوسط: «عندما اتخذنا القرار بالبحث عن مكتب أكبر عام 2017، أدركنا أننا بحاجة إلى مساحة معاصرة من المستوى الأول تسمح لنا بتحقيق طموحاتنا والنمو فيما نبقى في وسط مركز دبي المالي العالمي.

وكان مبنى «آي سي دي بروكفيلد» الخيار الطبيعي لنا. وفيما نعزز جهودنا نحو الاستدامة والاستثمار المسؤول، فإننا فخورون للغاية بأن المبنى يتماشى مع أهدافنا تجاه الاستدامة البيئية حيث تمكن من الحصول على تصنيف المباني الخضراء الذي يعتبر مميزا في المنطقة».

وجوليوس باير كان أول بنك دولي خاص يحصل على ترخيص في مركز دبي المالي العالمي وهو أقدم شركة في المركز المالي.

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