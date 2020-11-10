سباق تخفيضات «يوم العزاب» ينطلق إلكترونياً اليوم

المصدر: دبي - بشار باغ

يشهد قطاع التجارة الإلكترونية محلياً وعالمياً، اليوم، تنافساً محموماً على تقديم عروض، وتنزيلات مغرية على مجموعة واسعة من المنتجات، بمناسبة «يوم العزاب» الموافق 11 نوفمبر.

وبدأ الاحتفال بـ«يوم العزاب» في الصين عام 1993، وامتد إلى العديد من الدول العالم باعتباره مناسبة شبيهة بـ«يوم الحب»، ويشكل هذا اليوم فرصة للمستهلكين لاقتناص أفضل الأسعار والعروض.

وأطلقت منصة التجارة الإلكترونية «نون» حملة 11.11، والتي تبدأ اليوم بعروض وتخفيضات حصرية وتجربة مميزة للعملاء في المنطقة. وتستمر العروض الحصرية والتخفيضات المميزة كامل اليوم، والتي تتضمن عروض «اطلب واحد ولك الثاني مجاناً» على الأزياء وعروض مميزة، وأسعار مخفضة على جوالات سامسونج.

وقالت نيها تشودري، مديرة العمليات على موقع «نون»: يعد شهر نوفمبر وقتاً مميزاً لفريق عمل «نون» لأنه بالإضافة إلى العروض الكبرى في الجمعة الصفراء، التي تبدأ في 23 من الشهر، عملنا على عروض ضخمة في (11.11)، حيث وضعنا أولوية عملائنا وخدمتهم من خلال تقديم تجربة تسوق مميزة وخيارات واسعة من العروض الحصرية والخدمات عالية الجودة.

وسيشهد يوم 11 نوفمبر عروضاً حصرية وتخفيضات لا تفوّت على موقع وتطبيق «نون». وبالإضافة إلى العروض الواسعة على كل الفئات، سيحصل العملاء الذين يستخدمون بطاقة المشرق «نون» المميز على 3.5% رصيداً مسترجعاً من قيمة طلباتهم، ويحصل عملاء بنك أبوظبي الأول على خصم 15% من قيمة طلباتهم.

من جانبه، أطلق موقع «علي إكسبريس» مهرجان (11.11) العالم للتسوق بهذه المناسبة وتنطلق اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت الدولة، اليوم، وتستمر حتى الساعة 11:59:59 من صباح 13 نوفمبر، ويشمل تخفيضات تصل على 70% على ملايين المنتجات، فيما أطلق موقع «Amazon.ae» حملة التخفيضات 11.11 في الإمارات تسمح للعملاء بالاستمتاع بآلاف العروض ابتداء من أمس وحتى 12 نوفمبر.

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