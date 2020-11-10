«إسعاد» تضم «جمعة الماجد للسيارات» لخياراتها

المصدر: دبي - البيان

حصلت لجنة بطاقة إسعاد التابعة لشرطة دبي، على عروض وخصومات مميزة من مؤسسة جمعة الماجد للسيارات تشمل عدد من مراكز الصيانة التي تقدم خدماتها في أكثر من (18) فرعا في مختلف إمارات الدولة، وذلك ضمن البرنامج الذي تنفذه لجنة بطاقة إسعاد وتقدم من خلاله عروض وخصومات مميزة وحصرية لحاملي البطاقة .

وتفصيلاً قال يعقوب السويدي، ممثل قطاع السيارات في اللجنة: «إن الخصومات المتفق عليها مع مراكز الصيانة التابعة لمؤسسة جمعة الماجد، تشمل خصم بنسبة 40% على قطع الغيار الخاصة بالسيارات من نوع «جينيسس» و«هيونداي» بالإضافة إلى خصم بنسبة 20% على أجرة اليد العاملة في المراكز.

وبموجب هذا الانضمام الذي اعتمدته منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، تلتزم مؤسسة جمعة الماجد للسيارات بتقديم الخصومات المتفق عليها لحاملي البطاقة، بينما تقوم لجنة بطاقة «إسعاد» بالتسويق والإعلان عن المؤسسة في الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي لإسعاد، وعبر منصات إسعاد الإعلانية، بالإضافة إلى إرسال العرض عبر البريد الإلكتروني إلى جميع حاملي بطاقة «إسعاد».

ويذكر أنه يمكن لحاملي بطاقة إسعاد الاطلاع على كافة العروض التي يقدمها القطاع الصحي من خلال الموقع الإلكتروني https://esaad.dubaipolice.gov.ae/ أو عبر التطبيق الذكي «إسعاد».

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