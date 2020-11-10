اتفاق تعاون بين «دي إتش إل» إكسبرس الإمارات و«كرييتيف 971»

المصدر: دبي- البيان

أبرمت شركة «دي إتش إل» إكسبرس الإمارات، اتفاقية تعاون مشترك مع «كرييتيف 971» لتقديم حلول شحن وتصميم وتطوير ذات طراز عالمي لشركات التجارة الإلكترونية، وذلك بهدف خلق تجربة شاملة للعملاء.

وإلى جانب البنية التحتية اللوجستية والشبكة العالمية لشركة «دي إتش إل»، ستُمكن الحلول التي تقدمها Creative971 للعملاء الباحثين عن حلول تشغيلية محسّنة، من توسيع نطاق أعمالهم المحلية، عبر الوصول إلى عدد من الأسواق المتنوعة في جميع أنحاء العالم.

يأتي هذا كجزء من التزام شركة «دي إتش إل» بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية العالمية من تعزيز وجودها ضمن التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يتماشى ذلك مع رؤية دبي لتصبح مركز إقليمية رائد في قطاع التجارة الإلكترونية.

وقال جيف والش، مدير شركة «دي إتش إل» إكسبرس في الإمارات: تؤكد شراكة «دي إتش إل» مع Creative971 على التزامنا المستمر بمنح قيمة ودعم توسع عملائنا من قطاع التجارة الإلكترونية، في الأسواق العالمية. نحن نسعى إلى تزويد عملائنا بالحلول المناسبة التي تتلاءم مع طموحاتهم التجارية.

كما إننا نتطلع قُدماً لتقديم دعم لوجستي قوي لهم. ومن شأن هذه الشراكة أن تخلق فرصاً عديدة لعملائنا في التجارة الإلكترونية الراغبين بالتوسع ضمن أسواق متعددة.

وتعمل Creative971 حالياً مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية المحلية والدولية لتقديم مجموعة من الخدمات للعلامات التجارية المحلية والعالمية الرائدة بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تتراوح من الاستراتيجية، مروراً بالتأسيس، وحتى التحسين المستمر للعروض، حيث تشمل خدماتهم:

تطوير الويب، وتجربة المستخدم، وتطوير التطبيقات، وتكامل البرامج، والتسويق الرقمي، وبناء العلامة التجارية وتطويرها، والتدريب والاستشارات، وفعاليات التجارة الإلكترونية، والحلول المفصلة. وقالت جوليا جاكل المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Creative971: يأتي هذا التعاون المشترك من أجل تقديم حلول سلسة لتجارنا، وتوفير عملية تشغيلية قوية للقطاع التجاري. كما أننا نتطلع لدعم جميع عملائنا عن طريق تحقيق رؤية العلامة التجارية الفريدة لكل شركة وذلك عبر تزويد أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بهم بحلول متكاملة تساهم في نجاحهم.

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