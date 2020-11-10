«آيديميا» تطلق أول بطاقة معدنية بالكامل مزدوجة الواجهة في الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

أضافت شركة «آيديميا»، المتخصصة في مجال الهوية المعزّزة، بطاقة لاتلامسية معدنية بالكامل إلى مجموعتها الواسعة من حلول الدفع.

ويأتي الإطلاق بعد تفويض من قبل «ماستركارد» خاص بإصدار بطاقات مزدوجة الواجهة (التلامسية واللاتلامسية) تلبية للطلب المتزايد على البطاقات المعدنية.

ويشهد سوق البطاقات المعدنية حالياً نمواً قوياً في مختلف المجالات، وأظهرت دراسة أُجريت على 18 ألف مستجيب، أن 65% من المستهلكين سيختارون البطاقات المعدنية على البطاقات البلاستيكية، في حين يفضّل 73% من جيل الألفية العالمية البطاقة المعدنية على البطاقة البلاستيكية.

وتم تصنيع هذا المنتج الجديد كلياً، بالشراكة مع «كمبوسكيور»، الشركة المصنّعة لبطاقات الدفع المتميزة المعتمدة على المعادن، و«سيتي»، البنك العالمي الذي يوفر خدمات مصرفية لأكثر من 200 مليون حساب عميل ويمارس الأعمال التجارية في أكثر من 160 دولة وسلطات قضائية حول العالم.

وبتضافر جهود تلك المؤسسات، وستوفر هذه البطاقة المزدوجة الواجهة المعدنية بالكامل منتجات مشمولة بحقوق الملكية وعالية الجودة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

وتتيح البطاقة المعدنية الجديدة بالكامل المزدوجة الواجهة، النقر على الجزء الأمامي أو الخلفي للبطاقة، ما يوفر إجراء عمليات دفع مريحة وتراعي شروط السلامة الصحية وخالية من الاحتكاك عند نقاط البيع.

وقالت جوليا شونينبرغ نائب الرئيس الأول (للشرق الأوسط وأفريقيا)، المؤسسات المالية، في شركة «آيديميا»: تسعى آيديميا، جاهدة لتزويد عملائها من البنوك بمنتجات عالية الجودة تعكس التزاماتهم تجاه المستهلكين الذين يبحثون عن تجربة دفع مميزة.

وتشير التوقعات الأخيرة لنمو الطلب على البطاقات المعدنية واعتماد حلول الدفع اللاتلامسية، إلى وجود إمكانات هائلة لتوسيع انتشار هذا المنتج في منطقة الشرق الأوسط.

وتوفر «آيديميا» للمؤسسات المالية، مجموعة من الحلول المتكاملة والمبتكرة التي تتراوح ما بين تقينات بطاقات EMV (بطاقات يوروباي وماستركارد وفيزا) الكلاسيكية والبطاقات المعدنية إضافة أحدث خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول والخدمات الرقمية والدفع الآمن عبر شبكة الإنترنت.

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