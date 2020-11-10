دانوب هوم تطلق منصة تسوق عبر الإنترنت

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة دانوب هوم، المتجر الشامل لجميع الاحتياجات الداخلية للمنزل في المنطقة، عن إطلاق منصة التجارة الإلكترونية الجديدة والمحسّنة في العاشر من أكتوبر 2020.

تتميز الواجهة الجديدة بالعديد من الميزات الجديدة التي من المؤكد أنها ستمنح العملاء تجربة تسوق لا مثيل لها من منازلهم.

وقال عادل ساجان، مدير دانوب هوم: «لقد عملنا دائماً على تزويد العملاء بأفضل تجربة تسوق، بالإضافة إلى مجموعة المنتجات العالمية الأكثر شمولاً بهدف تلاؤم جماليات التصميم لعملائنا العالميين.

منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، شهدنا طفرة هائلة في التسوق عبر الإنترنت ونعتقد أن هذا هو أفضل وقت للاستفادة من هذا السوق.

لهذا السبب قمنا بإتاحة مجموعة منتجاتنا المتنوعة على موقع التجارة الإلكترونية الخاص بنا. لتوفير تجربة تسوق سلسة، جعلنا موقعنا الإلكتروني أسرع وأكثر أماناً وأفضل من أي وقت مضى».

وتمتلك دانوب هوم مجموعة متنوعة تضم أكثر من 50000 منتج من فئات مختلفة تتراوح بين الأثاث الداخلي والديكور وأثاث الحدائق وملحقاتها، تركيبات الحمامات، الأرضيات، الإضاءة وغير ذلك الكثير.

هذا العرض الشامل سيكون متاحاً الآن عبر الإنترنت. ستفتخر Danubehome.com أيضاً بمجموعة من المنتجات الحصرية عبر الإنترنت المناسبة لعملاء اليوم، العملاء الذين يميلون للاستخدام التكنولوجي.

موقع الويب الذي تم تجديده أسهل في التنقل، ويحتوي على رسومات ممتعة ومعلومات المنتج ذات الصلة.

تم التركيز بشدة على قسم النصائح والحيل لمساعدة العملاء على تصور مساحتهم بشكل أفضل وتثقيف العملاء بشأن اختيارات المنتجات، وأدلة الشراء، بالإضافة إلى الرعاية والصيانة.

يمكن للزوار أيضاً الاشتراك للحصول على تحديثات حول أحدث الاتجاهات في الديكور المنزلي وأن يكونوا أول من يعرف عن إطلاق المنتجات الجديدة والعروض الترويجية.

وجهة نهائية

وقال سيد حبيب، المدير العام لتطوير الأعمال، دانوب هوم: «من خلال موقع التجارة الإلكترونية الخاص بنا، نهدف إلى أن نكون الوجهة النهائية عبر الإنترنت لجميع احتياجات المنزل الداخلية والحدائق في الإمارات العربية المتحدة وفي نهاية المطاف في دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها.

ما يميزنا عن عمالقة التجارة الإلكترونية الآخرين هو حقيقة أننا خبراء في تقديم حلول شاملة لاحتياجات منزلك وأن منتجاتنا تلبي احتياجات ومتطلبات المتسوق عبر الإنترنت من حيث تغليف المنتجات وتسليمها وتركيبها وكيف يتم عرض المنتجات على الموقع.

بدأنا بصالة العرض الافتراضية الخاصة بنا وسنعمل قريباً على دمج ميزات الواقع المعزز والواقع الافتراضي حتى يتمكن عملاؤنا من تصور كيف ستبدو المنتجات في منازلهم.

سنضيف أيضاً التصميم عبر الإنترنت وتسوق ميزات المظهر مما يجعل التسوق أسهل للعملاء، Danube Home on Wheels مشروع في طور الإعداد من شأنه أن يحل جانب اللمسة والإحساس غير المتاح للمتسوقين عبر الإنترنت. لا يمكن أن يصبح التسوق لمنزلك أسهل أو أكثر ملاءمة من هذا».

تصميم مخصوص

وقال شبهوجيت ماهالانوبيس، مدير الأعمال التجارة الإلكترونية، دانوب هوم: «لدينا أيضاً خطط لخدمة عملاء B2B على موقع التجارة الإلكترونية الخاص بنا من خلال منحهم خيار إنشاء حلول تصميم قابلة للتخصيص مع مراعاة متطلبات الكمية والميزانية الخاصة بهم.

نحن لسنا مجرد منصة للتجارة الإلكترونية تبيع الأثاث عبر الإنترنت ولكن خبراء في مجال الديكور الداخلي وتصميم المنزل، سواء كان ذلك خارج الإنترنت أو عبر الإنترنت».

نحن نسعى باستمرار لمنح العملاء تجربة تسوق سلسة سواء كانوا يتسوقون في متاجرنا أو عبر الإنترنت. مع موقع التجارة الإلكترونية الجديد والمحسّن، سيتم التعامل مع العملاء بمجموعة واسعة من المنتجات في حزمة سهلة الاستخدام.

عندما يتسوق العملاء عبر الإنترنت، فإنهم يبحثون عن قيمة ليس فقط من حيث عروض المنتجات على الموقع ولكن أيضاً فيما يتعلق بمدى سهولة التنقل في موقع الويب.

وما هي المعلومات الإضافية التي يمكنهم الحصول عليها على الموقع ومدى شعورهم بالأمان للتسوق من الموقع. لقد حددنا جميع المربعات الصحيحة من خلال واجهة التجارة الإلكترونية الجديدة.

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