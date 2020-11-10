مسابقة هواوي لتقنية المعلومات تنطلق في الإمارات بإضافة خط تنافسي في الابتكار

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت هواوي نسخة العام الرابع من مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات التي تستهدف تحفيز الفكر الابتكاري لدى طلاب الجامعات وتسريع اندماجهم بالتكنولوجيا المتطورة لتعزيز كفاءاتهم ورفع مستوى مهاراتهم وخبراتهم من أجل دعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة.

وتأتي دورة العام الحالي على ضوء الدور المتنامي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي أثبت فاعليته في بناء المجتمعات الذكية في الإمارات وإيجاد الحلول التنموية والتطويرية للأعمال، لا سيما في فترة تفشي جائحة كورونا وضرورات إيجاد الحلول الكفيلة باستمرار الخدمات العامة والأعمال ومتطلبات التعافي الاقتصادي في المرحلة القادمة.

ومن المتوقع أن يشارك الآلاف من الطلاب الجامعيين في الفترة بين شهري أكتوبر وديسمبر في المسابقة التي ستجرى عبر الإنترنت لأول مرة التزاماً بإجراءات التباعد الاجتماعي. وتشارك 6 جامعات في الدولة من ضمنهم جامعة دبي، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة وجامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة عجمان وجامعة الشارقة وكليات التقنية العليا، بالإضافة إلى عدة ممثلين ممن شاركوا في افتتاح مسابقة هذا العام.

تتميز نسخة العام الحالي من المسابقة بإضافة نوعية لفرع تنافسي جديد في مجال الابتكار سيخوض تجربته فرق منتقاة من جامعات محددة يقدمون مشاريعهم الابتكارية للاعتماد والتنفيذ. مسابقة هواوي للابتكار هي الفرع الجديد من المسابقة الذي ينظم هذا العام بالتزامن مع البرنامج العام لمسابقة تقنية المعلومات والاتصالات.

وتركز المسابقة على تعزيز قدرات الطلاب والمعلمين لتمكينهم من استخدام التقنيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة لرفد المجتمع بابتكارات تسهم في دعم خطط التنمية. ووجهت هواوي الدعوة إلى الجامعات والمؤسسات التعليمية في الشرق الأوسط للمشاركة في مسابقة الابتكار الجديدة، حيث سيتم اختيار عشرة فرق للمشاركة في النهائيات الإقليمية.

وقال جيواي لو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الإمارات: «تعزيز مهارات الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للمساهمة بدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة من الأولويات التي ينبغي العناية بها من خلال التعاون البناء والشراكة المفتوحة بين القطاعين العام والخاص.

ونحن نلتزم بتطوير القطاع التكنولوجي في الإمارات من خلال رعاية المواهب الشابة وبناء نظام إيكولوجي تعاوني منفتح لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتؤمن هواوي بالتعاون المفتوح لتحقيق النجاح المشترك وتبذل أقصى الجهود لدعم التنمية المستدامة في البلدان الطموحة مثل الإمارات العربية المتحدة. ولا تدخر هواوي جهداً لتعزيز المواهب الابتكارية في مختلف الاختصاصات من خلال إتاحة مزيد من فرص تبادل المعرفة والخبرات والتعلم والتدريب عبر الإنترنت.

مما يسهم في رفد جهود التعليم والمبادرات الحكومية الجادة في مجال تمكين الجيل القادم من الشباب التقني الموهوب للمساهمة في تعزيز الفرص التي تتيحها التكنولوجيا لبناء الاقتصاد الرقمي المستدام الذي يرخي بسدول فوائده على تقدم المجتمعات المحلية وتطور وازدهار مختلف القطاعات والصناعات الأخرى.

وتتمثل أبرز أهداف مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات في الإمارات بإعداد الجيل القادم من قادة التكنولوجيا وتعزيز النظام الإيكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات في الدولة من خلال رعاية المواهب المحلية التي يمكنها مواكبة فكر ومتطلبات العصر الذكي للإسهام في إنجاز خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق أهداف الاستراتيجيات والرؤى الوطنية للإمارات وفي مقدمتها بناء اقتصاد رقمي مستدام وقائم على المعرفة.

تسهم المسابقة في جَسر الفجوة بين المناهج التعليمية وسوق العمل، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للطلاب في المستقبل.

وتركز الدورات التدريبية وبرنامج المسابقة في العام الحالي على التقنيات الحديثة مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتخزين البيانات، وتعزيز التواصل بين الشباب الموهوبين في المنطقة مع زملائهم من جميع أنحاء العالم.

وتعتبر المسابقة إحدى القنوات الرديفة للجهود الحالية التي تبذلها الحكومات والجامعات والمؤسسات التعليمية في مجال اكتشاف المواهب ودعمها لإعداد قادة المستقبل الذين ستقع على عاتقهم قيادة دفة التطوير بالاعتماد على التكنولوجيا.

تمنح هواوي شهادات معتمدة للفائزين في التصفيات الإقليمية، وتوفر لهم مزيداً من فرص التعلم والتدريب في المستقبل بالإضافة إلى جوائز مالية وعينية أخرى.

يُذكر أن في العام الماضي، شهدت مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات مشاركة أكثر من 260 طالباً من عدة كليات وجامعات من الإمارات العربية المتحدة. كما حظيت المسابقة بدعم من وزارات ومشاركة السفراء والخبراء الأكاديميين من أفضل جامعات الدولة في التصفيات النهائية، وشارك فيها فريق سافر إلى الصين للتنافس على المستوى العالمي في مقر هواوي بمدينة شينزن، حيث فاز فريق من الإمارات بفئة «الأداء المتميز».

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